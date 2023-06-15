شؤون فلسطينية

اشتية: إسرائيل تقوم بتدمير حل الدولتين

اشتية: إسرائيل تقوم بتدمير حل الدولتين
رئيس الوزراء محمد اشتية خلال اللقاء
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس الوزراء، محمد اشتية، يوم الأربعاء، إن إسرائيل تقوم بتدمير حل الدولتين من خلال عدة إجراءات.

جاء ذلك خلال كلمته في يوم دول الشمال الأوروبي (الدنمارك والنرويج والسويد وفنلندا)، برام الله، بحضور عدد من الوزراء وقناصل وسفراء وممثلي دول العالم المعتمدين لدى دولة فلسطين والشخصيات الرسمية والاعتبارية. 

وأوضح "بينما تقف دول العالم مع حل الدولتين تقوم إسرائيل بتدمير ممنهج لهذا الحل من خلال المزيد من الاستيلاء على الأراضي والتوسع الاستيطاني، والاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى وعمليات القتل والاعتقالات بحق أبناء شعبنا، واستمرار حصارها لقطاع غزة. 

وأضاف اشتية: "نبذل الجهود كافة مع المجتمع الدولي لإعادة إحياء مبادرة السلام العربية، في ظل الفراغ السياسي الذي نواجهه، من أجل إنهاء الاحتلال وإقامة دولتنا المستقلة".

وتابع اشتية: "ما زالت إسرائيل تحرمنا من حقنا في عقد الانتخابات في كافة الأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس، ونطالب من خلالكم بالضغط على إسرائيل للالتزام بالاتفاقيات الموقعة معها خاصة ممارسة شعبنا حقه بالانتخابات".

وأردف رئيس الوزراء: "نعتز بالعلاقات الثنائية مع دول الشمال الأوروبي، وموقفها الثابت بالالتزام بالقانون الدولي وحقوق الإنسان ودعم حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس".

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