مكان: كنيست تنتخب ممثل الائتلاف في لجنة تعيين القضاة بعد شهر

رام الله - دنيا الوطنأفادت هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، اليوم الخميس، بأن (كنيست) ستلتئم في غضون شهر للتصويت السري مجدداً لانتخاب ممثل عن الائتلاف الحكومي في لجنة تعيين القضاة.يشار إلى أنه تم أمس انتخاب عضو (كنيست) كارين الهرار، النائبة عن حزب (هناك مستقبل) لعضوية اللجنة المذكورة بصفتها ممثلة المعارضة فيها.هذا ولم تتمكن المرشحة الوحيدة عن الائتلاف الحكومي وهي النائبة من (ليكود)، تالي غوتليف من الفوز بثقة نواب (كنيست) لتحتل عضوية اللجنة بصفتها ممثلة عن الائتلاف، وعليه سيتم انتخاب مندوب الائتلاف بعد شهر.يذكر أن النائبة غوتليف رفضت أمس سحب ترشحها لعضوية لجنة اختيار القضاة، رغم قرار أحزاب الائتلاف الحكومي إرجاء عملية التصويت.هذا وأعلن كل من حزب (هناك مسقبل) برئاسة يائير لبيد، و(المعسكر الرسمي)، برئاسة بيني غانتس، عن قرارهما تجميد المحادثات الجارية في مقر الرئيس الإسرائيلي، وبرعايته الرامية الى التوصل الى توافق بخصوص التغييرات في الجهاز القضائي.وقال لبيد وغانتس أنه لا جدوى في الاستمرار في المفاوضات طالما لم يتم استكمال تحديد هوية أعضاء اللجنة المذكورة.وبدوره اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، كلا من لبيد وغانتس، بمحاولة احباط المحادثات المذكورة بكل طريقة ممكنة.هذا ويطالب وزير العدل في إسرائيل وكل من الوزيرين، سموترتيش وبن غفير نتنياهو، باتخاذ قرار بالشروع الفوري في إجراءات تشريعية بخصوص التغييرات القضائية وذلك في أعقاب اعلان المعارضة وقف المفاوضات بشأنها.