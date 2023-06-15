السيسي: مصر لن تتقدم إلا بتحطيم فجوة الدولار



وتأتي تصريحات الرئيس المصري، فيما تترقب القاهرة إجراء مباحثات مع صندوق النقد الدولي حول المراجعة الأولى لبرنامج التمويل البالغ قيمته ثلاثة مليارات دولار، وسط عدة مطالب من الصندوق تتضمن تنفيذ صفقات ضمن برنامج الطروحات الحكومية، مع وجود مرونة حقيقية في تسعير العملة المصرية لضمان نجاح المراجعة الأولى لبرنامج التمويل.



وقال الرئيس السيسي: "كيلو اللحمة بـ300 جنيه بسبب سعر الصرف، لو عايز تخلي سعر الصرف بـ50 و60 المواطن سيعاني، لو كان الحل أن الإطلاق سيوفر الرقم المطلوب عايز كام ، محتاج ما بين 85 أو 90 مليار دولار لتوفير الطلبات لمصر".



وأضاف أنه لا يمتلك مصلحة الوطن وحده، قائلاً: "محدش يقدر يقول إني أنا بس أمتلك مصلحة الوطن، ومش من حق حد يتهم أي شخص بالخيانة أو العمالة أو الجهل".



وتابع: "لو عندي اكتفاء ذاتي في كل شيء، لن نرتبط بسعر تحرير الصرف. لو قلت للمواطن إديني ثمن الخدمة في الكهرباء مثلا في حال التسعير على سعر صرف الدولار المرتفع، المواطن لن يتحمل".



رام الله - دنيا الوطنتحدث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، عن الدولار وتعويم سعر الصرف، مستبعداً خفض سعر الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي.وقال السيسي خلال المؤتمر الوطني للشباب بالإسكندرية، الأربعاء، إن مصر لن تتقدم إلا بتحطيم فجوة الدولار.وتابع: "نحن نتمتع بمرونة في سعر الصرف لكن عندما يتعرض الأمر لأمن مصر القومي والشعب المصري يضيع فيها لا، عندما يكون تأثير سعر الصرف على حياة المصريين وممكن يضيعهم فنحن لن نقعد في مكاننا".