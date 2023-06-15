وكالة إيرانية: وزير الخارجية السعودي يزور طهران يوم السبت

رام الله - دنيا الوطنأفادت وكالة (تسنيم) الإيرانية، اليوم الخميس، بأن وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، سيزور العاصمة طهران يوم السبت المقبل.وأضافت الوكالة أنه من المقرر، أن يلتقي بن فرحان بمسؤولين إيرانيين، حسب ما نقلت صحيفة (القدس العربي).واتفقت السعودية وإيران في مارس/ آذار بوساطة من الصين،وبعد سنوات من العداء، اتفقت السعودية وإيران على إنهاء الخلاف الدبلوماسي وإعادة العلاقات في آذار/مارس الماضي بوساطة من الصين.وأعادت إيران رسميا فتح سفارتها في المملكة في السابع من الشهر الحالي.