النجاح الوطنية تنظم حفل تخريج الفوج الأول من معلمات الدبلوم المهني المتخصص لرياض الأطفال

رام الله - دنيا الوطننظمت كلية العلوم التربوية وإعداد المعلمين في جامعة النجاح الوطنية وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، حفل تخريج الفوج الأول من معلمات الدبلوم المهني المتخصص في رياض الأطفال، وذلك ضمن مشروع الطفولة المبكرة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وجامعة Delaware الأمريكية، وبتمويل ‏من البنك الدولي، والذي يتضمن استراتيجيات تدريب لتمكين معلمات رياض الأطفال وتأهيلهم، وتبادل الخبرات ‏لإكسابهم خبرات تطوير مهارات القراءة والكتابة والمهارات الحسابية في سنوات الطفولة المبكرة.افتتح الحفل د. سهيل صالحة، من كلية العلوم التربوية في الجامعة ومنسق مشروع ECD مع مديريات الشمال، وثمّن العلاقة الوطيدة التي تجمع بين جامعة النجاح والتربية والتعليم، وأهمية الشراكات ‏التربوية التي من شأنها تحقيق التكامل التربوي والارتقاء بالمستوى المعرفي والأكاديمي ‏للمعلمين؛ من خلال تزويدهم ببرامج تدريبية هادفة وخاصة.وبارك د. عبد السلام الخياط، نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية للخريجات تخرجهنّ، وأكد اهتمام الجامعة ببرامج رياض الطفولة المبكرة، وحرصها على تزويد المعلمات بالكفاءة والخبرة النوعية التي تتناسب مع متطلبات العملية التعليمية الحديثة، والتي تسهم في البناء المتكامل لنمو الطفل.وفي كلمة إدارة المشروع، أعربت د. سائدة عفونة، مساعد رئيس الجامعة لشؤون الرقمنة والتعلم الإلكتروني عن تقديرها ‏للجهود الحثيثة التي تبذلها جامعة النجاح الوطنية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم للارتقاء بعملية التعليم، وأشارت إلى أن هذا اليوم يأتي تتويج للجهود التدريبية التي استمرت أكثر من 9 شهور في برنامج الدبلوم التأهيلي لمعلمات رياض الأطفال الذي يأتي ‏استجابةً لرؤية الجامعة بضرورة تحسين المنظومة التربوية والتعليمية، إيماناً بأهمية إعداد معلم ‏ينسجم مع التوجهات المعاصرة، وإعادة تطوير إطار المناهج لرياض الأطفال بما يتناسب مع احتياجات الأطفال الفلسطينيين.ونقلت د. وفاء عاشور من وزارة التربية والتعليم تحيات د. مروان عورتاني، وزير التربية والتعليم، وثمنت الشراكة الوطيدة مع جامعة النجاح الوطنية، وتحدثت عن قطاع الطفولة المبكرة في فلسطين، وأهداف الدبلوم ومخرجاته المتوقعة، كما أوضحت خطة وزارة التربية والتعليم والبرامج المستقبلية لتدريب مربيات رياض الأطفال خلال السنوات القادمة.وأشارت أ. أماني شريم، ممثلة المدربات الداعمات في برنامج تدريب معلمات رياض الاطفال، إلى الخبرات الثمينة التي اكتسبتها المعلمات خلال البرنامج، مما يسهم بالارتقاء بالقدرات المعرفية لمربيات رياض الأطفال، وبالمهارات التدريسية الحديثة لديهم وخاصة تلك القائمة على أساس أن الطفل هو محور العملية التعليمية التعلمية.من الجدير بالذكر أنه تم تأهيل 335 معلمة على مستوى الوطن، وكان نصيب جامعة النجاح الوطنية هو الأكبر حيث تمكنت من تدريب 82 معلمة في كافة الجوانب المتعلقة بتعليم رياض الأطفال. كما ويهدف برنامج الدبلوم المهني لتأهيل معلمات الأطفال إلى تحسين ممارسات التدريس في صفوف الروضة، وتعزيز تجربة تعلم الأطفال من خلال خمسة مواضيع أساسية وهي التعلم المتمركز حول الطفل، والتعلم من خلال اللعب، والتعلم الاجتماعي العاطفي، ووحدة المهارات الخاصة بتطوير مهارات ومفاهيم اللغة والقراءة والكتابة، والمهارات والمفاهيم الحسابية في السنوات المبكرة.من جهتها شكرت المعلمة زاهرة أبو الرب وهي إحدى خريجات الدبلوم المهني المتخصص في رياض الأطفال في كلمتها دور الجامعة في ‏احتضان مثل هذه البرامج باعتبارها البيوت الحقيقية للخبرات الثمينة والمعارف البناءة، وأهمية ‏البرنامج في تعزيز دورها كمعلمة وإثرائها بخبرات وسلوكيات قيمة.واختُتم الحفل بحلف القسم للخريجات وتكريمهن باستلام الشهادات.