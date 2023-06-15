ماذا جاء في اجتماع الرئيس عباس مع رئيس الوزراء الصيني؟

التقى الرئيس محمود عباس، اليوم الخميس، في العاصمة بكين، رئيس الوزراء الصيني، لي كه تشيانغ.





وأطلع الرئيس عباس رئيس الوزراء الصيني، على آخر التطورات السياسية فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، إضافة إلى الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة ضد أبناء شعبنا، والمتمثلة في تكثيف الاستيطان واستباحة المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.





وبحث الرئيس عباس مع رئيس الوزراء الصيني سبل تنفيذ الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وتطويرها، وتفعيل آلية اللجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة بين البلدين، وتشجيع الشركات الصينية للاستثمار والعمل في فلسطين.





وكان الرئيس عباس قد وصل، الثلاثاء الماضي، إلى جمهورية الصين الشعبية، في زيارة دولة رسمية تستمر ثلاثة أيام.









رام الله - دنيا الوطن