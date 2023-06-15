شؤون فلسطينية

أبو هولي يكرم الطالب أحمد أبو دقة ويشيد بخطابة في مؤتمر تعهدات أونروا

أبو هولي يكرم الطالب أحمد أبو دقة ويشيد بخطابة في مؤتمر تعهدات أونروا
رام الله - دنيا الوطن
أشاد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين الدكتور أحمد أبو هولى، الأربعاء، بالخطاب الذي قدمه الطالب أحمد مروان أبو دقة (عضو برلمان (أونروا) المدرسي)، نيابة عن الطلبة اللاجئين في مؤتمر التعهدات لـ (أونروا) في الأمم المتحدة، ودعوته للمجتمع الدولي والدول المانحة للاستمرار في تقديم الدعم اللازم  للأونروا في ظل الأزمة المالية التي تعصف بها.

جاء ذلك خلال حفلاً تكريميا نظمته دائرة شؤون اللاجئين الفلسطينيين في مقرها في قطاع غزة ، بحضور رؤساء اللجان الشعبية و مدراء المخيمات ومدراء الدوائر فى دائرة شون اللاجئين ووفد من عائلة الطالب أبو دقة.

واثنى أبو هولي  خلال الحفل  الهام الذي قدمه الطالب أبو دقة أمام مؤتمر المانحين في نيويورك ممثلًا عن البرلمانات الطلابية لـ (أونروا) في الأقاليم الخمس، والتي تعتبر مرافعة أمام المؤسسات الدولية، حيث مقدم شرحاً مفصلاً عن واقع الطلاب الفلسطينيين وأمالهم وطموحاتهم في أن يعيشوا في أمن وسلام واستقرار.

وقال أبو هولي إن الطالب المتميز أبو دقة عبر عن هموم الطلبة اللاجئين في مناطق عمليات (أونروا) الخمس الذين يواجهون تحديات خطيرة في ظل الأزمة المالية التي تواجه وكالة غوث وتشغيل اللاجئين ونية بعض الدول تقليص مساهمتها المالية في دعم (أونروا) الأمر الذي سيترك داعيات خطيرة على مستقبل الطلاب بما فيها اغلاق مدارس (أونروا). 

وأكد أبو هولي أن الرسالة التي وجهها الطالب أحمد أبو دقة هى بمثابة ناقوس خطر حقيقي ، يتوجب على الدول المانحة والمجتمع الدولي التقاطها وزيادة دعمها المالي لضمان استمرار (أونروا)  في تقديم خدماتها لاسيما التعليمية والصحية.

وطالب كافة الدول المانحة مواصلة دعمها إلى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) حتى  تستطيع الإيفاء بالتزاماتها وتعهداتها لضمان تقديم خدماتها كاملة للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس. 

 وفي السياق حدد الدكتور أبو هولي،  يوما يكون فيه الطالب أحمد أبو دقة عضواً للجنة التنفيذية ورئيس لدائرة شئون اللاجئين ليوم واحد كامل يباشر فيها كامل المهام، مشيدا بعائلته الوطنية التي ساهمت في صقل شخصيته وتنميتها. 

وشدد أبو هولي على استعداد دائرة شئون اللاجئين لتبنى ودعم كافة المواهب الفلسطينية من الاشبال و الزهرات، لخلق جيل جديد واعي و قادر على حمل هموم القضية الفلسطينية والدفاع عنها في كافة المحافل العربية والدولية . 

 من جهته شكر الطالب أبو دقة الدكتور أحمد أبو هولي و دائرة شؤون اللاجئين لاهتمامهم  البالغ وحرصهم الكبير على الاهتمام به ودعمه وتكريمه، كما وجه الشكر للجنة الشعبية للاجئين في مخيم خانيونس.



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