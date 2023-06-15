عربي

وفد إسرائيلي يصل القاهرة لإطلاع المسؤولين على نتائج التحقيق بعملية الحدود المصرية

وفد إسرائيلي يصل القاهرة لإطلاع المسؤولين على نتائج التحقيق بعملية الحدود المصرية
وفد إسرائيلي يصل القاهرة لإطلاع المسؤولين على نتائج التحقيق بعملية الحدود المصرية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، صباح الخميس، بأن وفدًا إسرائيلياً وصل العاصمة المصرية القاهرة وذلك لإطلاع المسؤولين على نتائج التحقيق في حادث تبادل إطلاق النار عند الحدود المصرية قبل قرابة أسبوعين.

ووفق ما نقلته هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، فإن "وفداً إسرائيلياً يصل القاهرة لإطلاع المسؤولين هناك على نتائج التحقيق الذي أجراه الجيش الإسرائيلي في الحادث الأمني عند الحدود قبل نحو أسبوعين".

وأوضحت القناة أن من ضمن أهداف الوفد "الحصول على توضيحات من الجانب المصري تتعلق بالشرطيِ المِصري محمد صلاح منفذ الاعتداء والذي قتل في تبادل لإطلاق النار مع أفراد دورية عسكرية إسرائيلية بعد قتله ثلاثة جنود".

وذكرت أن "الجهات المعنية في الجيش الإسرائيلي تهتم باستيضاح هل كان صلاح يعمل بمفرده أم أنه ارتكب هذا الاعتداء على خلفية تطرف ديني".

وأشارت إلى أن "أعضاء الوفد سيطرحون الاستفسار حول عِلم الشرطي المصري بثغرة الطوارئ الخاصة في السياجِ الأمني الممتد على الحدود بين البلدين لا سيما وأن وحدات جيشِ الدفاع المرابطة في المكان لم تكن تعلم بوجودها". 

أخبار ذات صلة

وكالة إيرانية: وزير الخارجية السعودي يزور طهران يوم السبت

وكالة إيرانية: وزير الخارجية السعودي يزور طهران يوم السبت

السودان: مقتل والي غرب دارفور واتساع رقعة المعارك

السودان: مقتل والي غرب دارفور واتساع رقعة المعارك

وفد إسرائيلي يصل القاهرة لإطلاع المسؤولين على نتائج التحقيق بعملية الحدود المصرية

وفد إسرائيلي يصل القاهرة لإطلاع المسؤولين على نتائج التحقيق بعملية الحدود المصرية

البرلمان اللبناني يفشل مجدداً في انتخاب رئيس للجمهورية

البرلمان اللبناني يفشل مجدداً في انتخاب رئيس للجمهورية

الكويت: إعادة تكليف الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح برئاسة الوزراء

الكويت: إعادة تكليف الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح برئاسة الوزراء

إصابة جندي سوري بجروح خطيرة جراء عدوان إسرائيلي على دمشق

إصابة جندي سوري بجروح خطيرة جراء عدوان إسرائيلي على دمشق

الكويت تبرم صفقة مع تركيا لشراء طائرات مسيرة

الكويت تبرم صفقة مع تركيا لشراء طائرات مسيرة

السعودية تترأس مؤتمراً دولياً لدعم الاستجابة الإنسانية في السودان

السعودية تترأس مؤتمراً دولياً لدعم الاستجابة الإنسانية في السودان

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

وزيرة المرأة تترأس اجتماع مجموعة العمل الخاصة بقطاع الجندر

وزيرة المرأة تترأس اجتماع مجموعة العمل الخاصة بقطاع الجندر

جامعة النجاح تُطلق فعاليات مؤتمر النجاح للابتكار والاستدامة في الهندسة والتكنولوجيا

جامعة النجاح تُطلق فعاليات مؤتمر النجاح للابتكار والاستدامة في الهندسة والتكنولوجيا

النجاح الوطنية تنظم حفل تخريج الفوج الأول من معلمات الدبلوم المهني المتخصص لرياض الأطفال

النجاح الوطنية تنظم حفل تخريج الفوج الأول من معلمات الدبلوم المهني المتخصص لرياض الأطفال

أبو هولي يكرم الطالب أحمد أبو دقة ويشيد بخطابة في مؤتمر تعهدات أونروا

أبو هولي يكرم الطالب أحمد أبو دقة ويشيد بخطابة في مؤتمر تعهدات أونروا

أسعار الذهب في أسواق فلسطين

أسعار الذهب في أسواق فلسطين

الخارجية: نتابع غرق قاربين قبالة اليونان

الخارجية: نتابع غرق قاربين قبالة اليونان

العاروري: تحدثنا مع فتح عن استراتيجية تشمل دعم الجهد السياسي الدولي مقابل دعم المقاومة

العاروري: تحدثنا مع فتح عن استراتيجية تشمل دعم الجهد السياسي الدولي مقابل دعم المقاومة

جماهير سلفيت تشيع جثمان الشهيد أحمد طه

جماهير سلفيت تشيع جثمان الشهيد أحمد طه

منوعات

بأجواء رومانسية.. ديمة بياعة وزوجها يحتفلان بعيد زواجهما

بأجواء رومانسية.. ديمة بياعة وزوجها يحتفلان بعيد زواجهما

سلمى أبو ضيف تكشف تفاصيل عن حياتها الشخصية

سلمى أبو ضيف تكشف تفاصيل عن حياتها الشخصية

منة فضالي توجّه رسالة نارية غامضة عبر تويتر

منة فضالي توجّه رسالة نارية غامضة عبر تويتر

فنانة سورية شهيرة تصدم الجمهور بصورة لها بالطفولة

فنانة سورية شهيرة تصدم الجمهور بصورة لها بالطفولة

شاهد: لحظة وصول الفنان محمد منير إلى جدة وبدء بروفات حفله

شاهد: لحظة وصول الفنان محمد منير إلى جدة وبدء بروفات حفله

غناءً وتمثيلاً.. ناصيف زيتون يفاجئ الجميع بعمله الاخير

غناءً وتمثيلاً.. ناصيف زيتون يفاجئ الجميع بعمله الاخير

فيديو: تركي آل الشيخ يكشف عن مفاجآت للجمهور مع كبار الفنانين

فيديو: تركي آل الشيخ يكشف عن مفاجآت للجمهور مع كبار الفنانين

بالفيديو: بسمة وهبة تعلّق على أنباء عودة حلال شيحة للتمثيل

بالفيديو: بسمة وهبة تعلّق على أنباء عودة حلال شيحة للتمثيل

بعد طلاقهما رسمياً.. ما مصير ابنة تامر عاشور؟

بعد طلاقهما رسمياً.. ما مصير ابنة تامر عاشور؟

مصطفى كامل يفوز بمنصب نقيب المهن الموسيقية بالتزكية

مصطفى كامل يفوز بمنصب نقيب المهن الموسيقية بالتزكية

عربي

البرلمان اللبناني يفشل مجدداً في انتخاب رئيس للجمهورية

البرلمان اللبناني يفشل مجدداً في انتخاب رئيس للجمهورية

الكويت: إعادة تكليف الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح برئاسة الوزراء

الكويت: إعادة تكليف الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح برئاسة الوزراء

إصابة جندي سوري بجروح خطيرة جراء عدوان إسرائيلي على دمشق

إصابة جندي سوري بجروح خطيرة جراء عدوان إسرائيلي على دمشق

الكويت تبرم صفقة مع تركيا لشراء طائرات مسيرة

الكويت تبرم صفقة مع تركيا لشراء طائرات مسيرة