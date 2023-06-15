وفد إسرائيلي يصل القاهرة لإطلاع المسؤولين على نتائج التحقيق بعملية الحدود المصرية

رام الله - دنيا الوطنأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، صباح الخميس، بأن وفدًا إسرائيلياً وصل العاصمة المصرية القاهرة وذلك لإطلاع المسؤولين على نتائج التحقيق في حادث تبادل إطلاق النار عند الحدود المصرية قبل قرابة أسبوعين.ووفق ما نقلته هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، فإن "وفداً إسرائيلياً يصل القاهرة لإطلاع المسؤولين هناك على نتائج التحقيق الذي أجراه الجيش الإسرائيلي في الحادث الأمني عند الحدود قبل نحو أسبوعين".وأوضحت القناة أن من ضمن أهداف الوفد "الحصول على توضيحات من الجانب المصري تتعلق بالشرطيِ المِصري محمد صلاح منفذ الاعتداء والذي قتل في تبادل لإطلاق النار مع أفراد دورية عسكرية إسرائيلية بعد قتله ثلاثة جنود".وذكرت أن "الجهات المعنية في الجيش الإسرائيلي تهتم باستيضاح هل كان صلاح يعمل بمفرده أم أنه ارتكب هذا الاعتداء على خلفية تطرف ديني".وأشارت إلى أن "أعضاء الوفد سيطرحون الاستفسار حول عِلم الشرطي المصري بثغرة الطوارئ الخاصة في السياجِ الأمني الممتد على الحدود بين البلدين لا سيما وأن وحدات جيشِ الدفاع المرابطة في المكان لم تكن تعلم بوجودها".