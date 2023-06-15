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طقس فلسطين: أجواء غائمة جزئياً وانخفاض طفيف على درجات الحرارة

طقس فلسطين: أجواء غائمة جزئياً وانخفاض طفيف على درجات الحرارة
طقس فلسطين: أجواء غائمة جزئيا وانخفاض طفيف على درجات الحرارة
رام الله - دنيا الوطن
توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الخميس، غائما جزئيا الى صاف ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

وفي هذه الليلة: يكون الجو صافيا بوجه عام وبارد نسبيا خاصة في المناطق الجبلية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وغدا الجمعة: يكون الجو صافيا بوجه عام ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام درجتين مئويتين، والرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والسبت: يكون الجو حارا إلى شديد الحرارة وجافا ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 6 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء والليل والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

أما الأحد: يكون الجو غائما جزئيا الى صاف يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها العام بقليل، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

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