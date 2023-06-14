العاروري: تحدثنا مع فتح عن استراتيجية تشمل دعم الجهد السياسي الدولي مقابل دعم المقاومة

رام الله - دنيا الوطنتحدث نائب رئيس المكتب السياسي لحركة (حماس) مساء اليوم الأربعاء، حول آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية، أبرزها ما أثير مؤخراً حول تهدئة طويلة الأمد مع الاحتلال الإسرائيلي، برعاية مصرية.وقال العاروري خلال لقاء مع فضائية الأقصى، إن الزيارة الأخيرة التي أجرتها قيادة الحركة للقاهرة جاءت في إطار استمرار المشاورات حول القضية الفلسطينية والمنطقة.ولفت العاروري إلى أن القاهرة لم تعرض عليهم خلال الزيارة الأخيرة اتفاق هدنة، وكل ما يشاع عن ذلك لا أساس له من الصحة، مبيناً أن "الحديث عن مشاريع اقتصادية في غزة مقابل الهدنة سمعنا عنه في الإعلام، وتقف خلفه ربما جهات معادية".وأكد العاروري أن (حماس) لن تخرج من معادلة المقاومة مقابل أي مشاريع اقتصادية أو سياسية، وستبقى غزة في قلب المقاومة الفاعلة.وتطرق القيادي في (حماس) إلى اللقاء الذي أجري مع قيادة الجهاد الإسلامي في العاصمة المصرية، مبيناً أنه في غاية الأهمية على صعيد توحيد رؤية المقاومة وضبط إيقاعها بما يخدم مصالح شعبنا.وأوضح العاروري أن اللقاء مع قيادة الجهاد الإسلامي في القاهرة ناجح، وحقق أهدافه، ونحن في خندق واحد.وحول زيارة الوفد الحكومي من غزة برئاسة الدعليس، لمصر جاء من أجل متابعة قضايا حكومية تفصيلية ولا علاقة له بإشاعات هدنة طويلة.من جانب آخر، قال العاروري، إن " حماس تزوّد الفصائل الفلسطينية بالسلاح والدعم المطلوب".ودعا العاروري فتح إلى "استراتيجية وطنية موحدة تشمل كل مسارات المقاومة السياسية والشعبية والمسلحة"، لافتاً إلى أنهم تحدثوا مع (فتح) عن استراتيجية وطنية تشمل دعم الجهد السياسي مع العالم مقابل دعم وتغطية المقاومة بأشكالها كافة.وأضاف "متفقون مع فتح على تشخيص خطورة الحالة الفلسطينية، وهذا يتطلب قرارات قيادية تناسب خطورة المرحلة"، متابعاً "متفقون مع كل الفصائل على استراتيجية المقاومة الشاملة بما فيها العمل السياسي والمقاوم."وشدد على أن حركته تقبل بكلمة شعبنا في صندوق الانتخابات، وتقبل بالشراكة السياسية مع الآخرين، ولا تفرض رأيها على شعبنا.وأكد العاروري على أن أهمية نتائج انتخابات جامعة الضفة تكمن من أهمية فئة الشباب الفاعل والواعي في المعادلة الوطنية الفلسطينية، وهي مؤشر واضح على اتجاهات عموم شعبنا.ولفت إلى أن (حماس) مستعدة وجاهزة لإجراء الانتخابات الطلابية في جميع جامعات قطاع غزة على أساس قانون التمثيل النسبي الكامل.