فلسطين وبريطانيا تبحثان آليات تطوير علاقات التعاون الاقتصادية بينهما

رام الله - دنيا الوطنبحث وزير الاقتصاد الوطني خالد عسيلي مع وزير التجارة البريطاني نايجل هاديلستون ومبعوثة رئيس الوزراء للتجارة البارونة باتريشا موريس، اليوم الأربعاء، آليات تطوير وتعزيز علاقات التعاون الاقتصادية بين البلدين.وشدد الجانبان خلال اللقاء الذي عقد في العاصمة البريطانية لندن، بحضور سفير دولة فلسطين لدى بريطانيا حسام زملط، ومدير عام العلاقات الدولية في وزارة الاقتصاد الوطني سهى عوض الله، على بذل مزيد من الخطوات لتنفيذ اتفاقية الشراكة التجارية والسياسية المؤقتة بين البلدين والإعلانات المشتركة حول قواعد المنشأ حيز.وشدد الوزير عسيلي على أهمية تطوير الاتفاق الناظم للعلاقة الفلسطينية البريطانية، وتعزيز التعاون الثنائي الاقتصادي في مختلف المجالات وتصميم البرامج والتدخلات التي تعود بالنفع على الاقتصاد الفلسطيني.واشار الجانبان على أهمية تسهيل عمليات التبادل التجاري، وإقامة شراكات استثمارية بين القطاع الخاص الفلسطيني ونظيره البريطاني، وفي هذا المجال قال الوزير العسيلي "نريد رؤية شركات بريطانية في السوق الفلسطيني والاطلاع على الفرص الاستثمارية".بدوره، أكد الوزير البريطاني على دعم بلاده لتسهيل التجارة الفلسطينية وتطوير الاقتصاد الفلسطيني وأشاد بالشركات الفلسطينية المشاركة في أسبوع تكنولوجيا لندن.من جهتها، أكدت مبعوثة رئيس الوزراء للتجارة البارونة باتريشا موريس على دعمها المستمر وجهودها الدائمة لتطوير العلاقة الثنائية الفلسطينية البريطانية.واستعرض الجانبان نتائج اجتماع اللجنة الفلسطينية البريطانية المشتركة في مختلف المجالات، مع التأكيد على خطوات بناء الشراكة عبر تصميم البرامج والمشاريع التنموية، وإقامة مشاريع استثمارية مشتركة، لا سيما في مجال الطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات، والشركات الناشئة.وأكدا على أهمية مشاركة الشركات الناشئة الفلسطينية في أسبوع لندن للتكنولوجيا 2023 وعقد لقاءات مع نظيراتها البريطانية وبحث إقامة شراكات بينهما.ومن المقرر أن يجري الوزير عسيلي سلسلة من اللقاءات مع المسؤولين في المملكة المتحدة، ورجال الأعمال بريطانيين والجالية الفلسطينية والعربية بهدف توطيد علاقات التعاون وحثهم على الاستثمار في فلسطين.