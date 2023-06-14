شؤون فلسطينية

اشتية: إجراءات إسرائيل إعادة لاحتلال الضفة وانتهاك للقانون الدولي والإنساني

اشتية: إجراءات إسرائيل إعادة لاحتلال الضفة وانتهاك للقانون الدولي والإنساني
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
استقبل رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الأربعاء، في مكتبه برام الله، النائب الأول لوزير الخارجية الياباني شيجيو يامادا، بحضور ممثل اليابان لدى فلسطين السفير يونيتشي ناكاشيما، حيث بحث معه آخر التطورات ومستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.

وشدد رئيس الوزراء على أن ما تقوم به إسرائيل من إجراءات هو إعادة احتلال للضفة الغربية وانتهاك للقانون الدولي والإنساني، حيث تشهد المناطق الفلسطينية اقتحامات متكررة وبشكل يومي من قبل جيش الاحتلال، وإطلاق النار بهدف القتل، وعمليات الاعتقال، والاقتحامات اليومية للمسجد الأقصى، والاستيلاء على الأراضي لصالح التوسع الاستيطاني.

وقال اشتية: "إسرائيل تتنصل من كافة الاتفاقيات الموقعة معها، ولم تسمح لنا بعقد الانتخابات في القدس"، مطالبا بالضغط على إسرائيل للالتزام بكافة الاتفاقيات الموقعة معها خاصة عقد الانتخابات في كافة الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس، ووقف كافة الاقتطاعات الجائرة من أموالنا والإفراج عن الأموال المحتجزة.

وثمن رئيس الوزراء موقف اليابان الثابت والداعم لفلسطين والعلاقات الثنائية المتميزة ما بين البلدين.

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