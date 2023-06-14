إطلاق مشروع إعداد الخطة الاستراتيجية لتأهيل دائرة مياه الضفة الغربية

رام الله - دنيا الوطنأطلق رئيس سلطة المياه مازن غنيم، اليوم الأربعاء، مشروع إعداد الخطة الاستراتيجية لتأهيل دائرة مياه الضفة الغربية وإنشاء شركة مياه فلسطين، بحضور الشركاء والداعمين والمختصين من ذوي العلاقة.وقالت سلطة المياه في بيان صدر عنها، إن إعداد هذه الاستراتيجية يأتي في إطار سعيها للنهوض بقطاع المياه، مشيرةً إلى أنها ستكون مرجعية أساسية نحو إنشاء شركة المياه وفق أسس متينة.وأوضح غنيم في كلمته أن الخطة سيتم اعدادها بعد عمل تقييم شامل للتحديات التي تواجه قطاع المياه وعلى رأسها ممارسات الاحتلال الإسرائيلي التعسفية وسيطرته على مصادر المياه الفلسطينية، وعرقلته المستمرة للمشاريع والبرامج المائية، مشيرا إلى أنه "سيتم وضع خطوات عملية قابلة للتطبيق وفق الإمكانيات المتاحة".وأكد أن تحقيق الاستراتيجية لرؤيتها يتم من خلال التعاون والعمل المشترك وتحقيق توازن مالي لدائرة مياه الضفة، الى جانب العمل على تطوير نظام حوكمة فاعل بين دائرة المياه والمشتركين، بالإضافة إلى أهمية رفع كميات المياه المزودة بالجملة.وقال غنيم: "هذا يضعنا أمام مرحلة جديدة تتطلب مضاعفة الجهود وتغليب المصلحة الوطنية".وتم خلال الورشة طرح جميع الجوانب الفنية ووضع عدد من التوصيات التي ستتم دراستها وبحثها من قبل المختصين للخروج بخطة متكاملة آخذة بعين الاعتبار جميع الجوانب المالية والفنية وغيرها.