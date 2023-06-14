عورتاني يبحث مع القنصل الفرنسي التعاون المشترك لدعم التعليم

رام الله - دنيا الوطنبحث وزير التربية والتعليم مروان عورتاني، اليوم الأربعاء، مع القنصل الفرنسي العام في فلسطين رينيه تروكاز؛ آليات التعاون المشترك على صعيد التعليم، وبشكل خاص التعليم في القدس.وأشار عورتاني إلى واقع انتهاكات الاحتلال بحق التعليم، لافتا إلى الحرب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي ضد المناهج التعليمية ووصمها بالمحرضة، مؤكدا أن المناهج هي شأن سيادي بامتياز؛ لارتباطها بالهوية والرواية.وتطرق إلى أولوية دعم التعليم في القدس وضرورة توفير كافة السبل الكفيلة بدعمه، مثمنا الشراكة مع فرنسا واهتمامها بالتعليم وتطويره.بدوره، عبّر تروكاز، عن حرص بلاده على التعليم في فلسطين، والاهتمام بتعليم اللغة الفرنسية من خلال المدرسة الفرنسية في رام الله وغيرها من البرامج التي تخدم الجوانب الثقافية والتربوية، معبرا عن اعتزازه بالشراكة مع وزارة التربية على صعيد التعليم.وحضر اللقاء عن "التربية"؛ وكيل الوزارة نافع عساف، والوكيل المساعد للشؤون التعليمية أيوب عليان، والوكيل المساعد لشؤون التخطيط والتطوير حسن أبو ظاهر، ومديرة العلاقات الدولية والعامة نيفين مصلح، ومن الجانب الفرنسي؛ رئيس التعاون الثقافي في القنصلية غيوم روبير، وملحق التعاون التربوي ستيفان فريفين.