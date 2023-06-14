شؤون فلسطينية

شيخ الأزهر يدعو مجلس الأمن للإسراع بإقرار دولة فلسطينية مستقلة

شيخ الأزهر يدعو مجلس الأمن للإسراع بإقرار دولة فلسطينية مستقلة
شيخ الأزهر
رام الله - دنيا الوطن
دعا شيخ الأزهر أحمد الطيب، مجلس الأمن والمجتمع الدولي للإسراع إلى إقرار دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس، وحماية المسجد الأقصى الشريف من الانتهاكات التي يتعرض لها يوما بعد يوم.

وقال الطيب، خلال كلمته اليوم أمام مجلس الأمن الدولي: "أتحدث عن مقدساتي ومقدساتكم في فلسطين، وما يكابده الشعب الفلسطيني من غطرسة القوة، وقسوة المستبد، وآسى كثيرا لصمت المجتمع الدولي عن حقوق هذا الشعب الأبي".

ودعا شيخ الأزهر لضمان حقوق اللاجئين الهاربين من جحيم الحروب، في إنقاذهم واستضافتهم، مؤكدا أنها الحقوق التي ضمنتها لهم الشرائع والأديان الإلهية، أيا كان دينهم، أو حتى كانوا من اللادينيين.

وأشار إلى أنه ليس من العدل، ولا من العلم في شيء ما يقال من أن الإسلام دين السيف ودين الحروب، موضحا أن التاريخ يشهد على أن الحرب في الإسلام حالة استثنائية، وضرورة من ضرورات الدفاع عن النفس وعن الأرض والعرض والشرف.

وشدد شيخ الأزهر على أن المسؤول الأول عن ظاهرة "الإرهاب" التي يبرأ منها الإسلام نفسه قبل غيره، هو سياسات الهيمنة العالمية، والفلسفات المادية، والمذاهب الاقتصادية المتنكرة لضوابط الأخلاق.

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