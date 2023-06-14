المنظمة العربية للثقافة والتربية والعلوم تكرم منيب المصري

رام الله - دنيا الوطناستضافت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو" منيب رشيد المصري رئيس مجلس إدارة صندوق ووقفية القدس ضمن سلسلة أحاديث الألكسو وضمن جلسة بعنوان "منيب المصري جهود مستمرة لخدمة المجتمع العربي".وشارك في الجلسة سفراء الدول العربية وحشد من الشخصيات التونسية من أعلام الفكر والعلم والثقافة والاقتصاد ، حيث بدأت الجلسة بكلمة أ.د محمد سند أبو درويش مدير إدارة العلوم والبحث العلمي ليرحب يمنيب رشيد المصري معددا أبرز إنجازاته على المستوى الفلسطيني والعربي والعالمي .وتحدث أ.د محمد ولد أعمر المدير العام للمنظمة مشيدا بجهود مؤسسة منيب وانجلا المصري وصندوق ووقفية القدس، ومباركا لصندوق ووقفية القدس حصوله على جائزة مانح لعام 2023.وتطرق ولد أعمر إلى الشراكة المرتقبة بين المنظمة العربية وصندوق ووقفية القدس ومؤسسة منيب وانجلا المصري في إطار رؤية المنظمة لتعزيز الشراكة مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص.من جهته، حيّا المصري الجمهورية التونسية رئيسا وقيادة وشعبا معبرا عن اعتزاز الشعب الفلسطيني بالمواقف التونسية المشرفة والدعم الثابت للقضية الفلسطينية .وشكر المصري المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ممثلة بأمينها العام الدكتور محمد ولد أعمر على حفاوة الاستقبال، وعلى الجهود العظيمة التي تقوم بها في ميادين التربية والثقافة والعلوم مؤكدا على حرصه على دعم هذه الرسالة.ثم تحدث المصري عن مسيرته السياسية والعملية والحياتية ، ومن ثم تم توقيع مذكرة تفاهم بين "الالكسو" ومؤسسة منيب وانجلا المصري للتعاون وفي مجالات البحث العلمي والريادة والابتكار والتوعية والقصة السردية الفلسطينية ، ومذكرة تفاهم أخرى بين الالكسو وصندوق ووقفية القدس للتعاون في دعم المؤسسات والبرامج الثقافية في مدينة القدس وكذلك دعم التعليم في مدينة القدس.