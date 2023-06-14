أبرز قرارات الاجتماع الأسبوعي للجنة متابعة العمل الحكومي بغزة

رام الله - دنيا الوطنعقدت لجنة متابعة العمل الحكومي بقطاع غزة، اجتماعها الأسبوعي اليوم الأربعاء، بمقر رئاسة العمل الحكومي، وبدأ الاجتماع بقراءة الفاتحة والترحم على شهيد الواجب الوطني خالد مصلح، وأكدت اللجنة على دور وزارة الداخلية في حفظ أمن مجتمعنا وفرض سيادة القانون، وقدرت اللجنة تضحيات كوادر الوزارة في سبيل أداء الواجب والقيام بالمهام الملقاة على عاتقها.واستعرض رئيس العمل الحكومي عصام الدعليس نتائج زيارته الأخيرة لجمهورية مصر العربية، كما استمعت اللجنة لتقرير عن مغادرة حجاج قطاع غزة لأداء مناسك الحج، واطمأنت على وصول الفوج الأول والثاني ومواصلة خروج بقية الحجاج حتى صباح غد الخميس، مشيدة بجهود المؤسسات الحكومية في تسهيل سفر الحجاج.واطلعت اللجنة على تقرير حول سير امتحانات الثانوية العامة، وأشادت بالجهود الحكومية المبذولة وفي مقدمتها وزارة التربية والتعليم، وحالة الضبط الموجودة وتهيئة الأجواء المناسبة، داعية بالتوفيق والنجاح لجميع الطلبة المتقدمين للامتحانات.وناقشت اللجنة عددًا من المذكرات والتقارير المقدمة من الوزارات والمؤسسات الحكومية، وأقرت محاضر اجتماعات لجان: الشؤون الإدارية، البنية التحتية، الشؤون الاقتصادية، السياسات والتخطيط، وشؤون الأراضي، فيما أحالت عدداً من المقترحات المقدمة للوزارات المعنية للدراسة والإفادة بالرأي.وقررت اللجنة دعم الفاتورة الشهرية لاشتراكات كهرباء الأسر المنتفعة من وزارة التنمية الاجتماعية بمبلغ (50) شيكل، لمشتركي العداد الذكي، بحيث تسددها عنهم وزارة المالية.كما قررت صرف مبلغ مالي لصالح الهيئة العامة للشباب والثقافة، دعما لبرامج وخطط اللجنة الوطنية لتعزيز السلوك القيمي، ومنح خصم بنسبة 50% على رسوم ترخيص آبار المياه التابعة للمنشآت الصناعية لمدة عام.وأعلنت اللجنة عن صرف مبلغ مالي لصالح وزارة الداخلية والأمن الوطني، لإنشاء وتجهيز غرفة تحكم وسيطرة مركزية شمال غزة.كما جرى اعتماد جدول التشكيلات الوظيفية المقدم من وزارة التربية والتعليم، للوظائف الأكاديمية في مؤسسات التعليم العالي، والمصادقة على إجراءات تنفيذ مشروع تأهيل وادي غزة وتحويله لمحمية طبيعية.وكلفت اللجنة وزارة الاقتصاد والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة، بتكثيف جهود منع استيراد وتداول ألعاب "الدمدم" لما تشكله من خطر على صحة وسلامة أبناء شعبنا.كما قررت اللجنة اعتماد توجهات تطوير البنية التحتية والبيئة البديلة لمركز البيانات الحكومي، والبدء بإجراءات خصخصة خدمات مركبات الحركة الحكومية.واتخذت اللجنة قراراً بتشكيل لجنة برئاسة مؤسسة المواصفات والمقاييس وعضوية عدد من الوزارات، لدراسة وتقييم واقع المختبرات بالمؤسسات الحكومية.وقررت تخصيص قطعة أرض لصالح وزارة التربية والتعليم، لإنشاء مدرسة حكومية في حي السلام بمدينة رفح.كما تقرر إحالة عدد من الموظفين للتقاعد بناء على طلبهم، ممن انطبقت عليهم الشروط.