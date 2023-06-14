شؤون فلسطينية

نقابة موظفي غزة تطالب بوقف "مهزلة" صرف الرواتب بنظام الفئات

نقابة موظفي غزة تطالب بوقف "مهزلة" صرف الرواتب بنظام الفئات
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
طالبت نقابة الموظفين في القطاع العام بقطاع غزة، اليوم الأربعاء، بوقف ما أسمته بـ "مهزلة صرف الرواتب بنظام الفئات عبر الصراف الآلي والتي أعلنت عنها البنوك.

وأكدت النقابة في تصريح لها، رفضها لهذه الآلية لا سيما أنها جاءت بعد تأخر موعد صرف الرواتب وما ترتب عليه من معاناة كبيرة لحقت بالموظفين.

كما طالبت النقابة بسرعة التدخل من قبل الجهات الحكومية بوقف تلك المهزلة والعودة إلى ما كان معمول به سابقاً وعدم فرض آليات جديدة تزيد من معاناة الموظفين.

وأكدت أن هذه الآلية التي أعلنت عنها البنوك سياسة تضليل للموظفين وهي مرفوضة بكل الأحوال.

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