شؤون فلسطينية

هيئة الأسرى تزور الأسير ولاء الرفاع لتهنئته بمناسبة الإفراج عنه من سجون الاحتلال

هيئة الأسرى تزور الأسير ولاء الرفاع لتهنئته بمناسبة الإفراج عنه من سجون الاحتلال
جانب من اللقاء
رام الله - دنيا الوطن
قام وفد من هيئة شؤون الأسرى والمحررين   برئاسة حسن قنيطة مدير عام الهيئة في قطاع غزة، وبرفقة نواب الإدارات العامة سعيد السمانة ومعين الميدنة وهيثم المصري رئيس قسم الإعلام الإلكتروني بزيارة لخيمة استقبال الأسير ولاء الرفاعي الذى أطلق سراحه أمس بعد أن أمضى مدة محكوميته كامله   .

وأبدى قنيطة  تقديره لنضال المحرر الرفاع حيث استمع منه لشرح مفصل عن أوضاع الأسرى الصعبة التي يحياها الأسرى في سجن نفحة حيث تم الإفراج عنه من هناك.

أخبار ذات صلة

هيئة الأسرى تزور الأسير ولاء الرفاع لتهنئته بمناسبة الإفراج عنه من سجون الاحتلال

هيئة الأسرى تزور الأسير ولاء الرفاع لتهنئته بمناسبة الإفراج عنه من سجون الاحتلال

بقيمة 10 ملايين دولار: إطلاق مشروع تطوير كفاءة وتعزيز قدرات القطاع الصحي الفلسطيني

بقيمة 10 ملايين دولار: إطلاق مشروع تطوير كفاءة وتعزيز قدرات القطاع الصحي الفلسطيني

هب الريح يؤكد أهمية العمل مع الشركاء لتعزيز الامتثال الوطني لحقوق الإنسان

هب الريح يؤكد أهمية العمل مع الشركاء لتعزيز الامتثال الوطني لحقوق الإنسان

المركز الفلسطيني للحوار يفتتح المعرض الفني &quot;طريق العودة&quot;

المركز الفلسطيني للحوار يفتتح المعرض الفني "طريق العودة"

وكالة أنباء الصين (شينخوا) تنفي نشرها أنباء تتعلق بصحة الرئيس عباس

وكالة أنباء الصين (شينخوا) تنفي نشرها أنباء تتعلق بصحة الرئيس عباس

تفاصيل لقاء اشتية والمبعوث الأوروبي لعملية السلام

تفاصيل لقاء اشتية والمبعوث الأوروبي لعملية السلام

الهيئة 302: تحديات غير مسبوقة أمام لقاء اللجنة الاستشارية لـ (أونروا)

الهيئة 302: تحديات غير مسبوقة أمام لقاء اللجنة الاستشارية لـ (أونروا)

بحضور الرئيسين عباس وجين بينغ.. توقيع اتفاقيات بين فلسطين والصين

بحضور الرئيسين عباس وجين بينغ.. توقيع اتفاقيات بين فلسطين والصين

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

هيئة الأسرى تزور الأسير ولاء الرفاع لتهنئته بمناسبة الإفراج عنه من سجون الاحتلال

هيئة الأسرى تزور الأسير ولاء الرفاع لتهنئته بمناسبة الإفراج عنه من سجون الاحتلال

هب الريح يؤكد أهمية العمل مع الشركاء لتعزيز الامتثال الوطني لحقوق الإنسان

هب الريح يؤكد أهمية العمل مع الشركاء لتعزيز الامتثال الوطني لحقوق الإنسان

المركز الفلسطيني للحوار يفتتح المعرض الفني &quot;طريق العودة&quot;

المركز الفلسطيني للحوار يفتتح المعرض الفني "طريق العودة"

الهيئة 302: تحديات غير مسبوقة أمام لقاء اللجنة الاستشارية لـ (أونروا)

الهيئة 302: تحديات غير مسبوقة أمام لقاء اللجنة الاستشارية لـ (أونروا)

المكتبة الوطنية تنظم ندوة لمناقشة كتاب &quot;هندسة الاحتلال- أرشيف حكومة إسرائيل عام 1967&quot;

المكتبة الوطنية تنظم ندوة لمناقشة كتاب "هندسة الاحتلال- أرشيف حكومة إسرائيل عام 1967"

&quot;القدس المفتوحة&quot; في قلقيلية تنظم حفل مناقشة مشاريع التخرج وتكريم الطلبة المتفوقين

"القدس المفتوحة" في قلقيلية تنظم حفل مناقشة مشاريع التخرج وتكريم الطلبة المتفوقين

محافظة القدس: قرار الاحتلال خصم تعويضات للمرشدين الإسرائيليين من أموال المقاصة قرصنة وسرقة جديدة

محافظة القدس: قرار الاحتلال خصم تعويضات للمرشدين الإسرائيليين من أموال المقاصة قرصنة وسرقة جديدة

وزارة التعليم العالي ومجموعة مسار العالمية توقعان اتفاقية لتطوير مهارات الطلبة والخريجين

وزارة التعليم العالي ومجموعة مسار العالمية توقعان اتفاقية لتطوير مهارات الطلبة والخريجين

منوعات

بأجواء رومانسية.. ديمة بياعة وزوجها يحتفلان بعيد زواجهما

بأجواء رومانسية.. ديمة بياعة وزوجها يحتفلان بعيد زواجهما

سلمى أبو ضيف تكشف تفاصيل عن حياتها الشخصية

سلمى أبو ضيف تكشف تفاصيل عن حياتها الشخصية

منة فضالي توجّه رسالة نارية غامضة عبر تويتر

منة فضالي توجّه رسالة نارية غامضة عبر تويتر

فنانة سورية شهيرة تصدم الجمهور بصورة لها بالطفولة

فنانة سورية شهيرة تصدم الجمهور بصورة لها بالطفولة

شاهد: لحظة وصول الفنان محمد منير إلى جدة وبدء بروفات حفله

شاهد: لحظة وصول الفنان محمد منير إلى جدة وبدء بروفات حفله

غناءً وتمثيلاً.. ناصيف زيتون يفاجئ الجميع بعمله الاخير

غناءً وتمثيلاً.. ناصيف زيتون يفاجئ الجميع بعمله الاخير

فيديو: تركي آل الشيخ يكشف عن مفاجآت للجمهور مع كبار الفنانين

فيديو: تركي آل الشيخ يكشف عن مفاجآت للجمهور مع كبار الفنانين

بالفيديو: بسمة وهبة تعلّق على أنباء عودة حلال شيحة للتمثيل

بالفيديو: بسمة وهبة تعلّق على أنباء عودة حلال شيحة للتمثيل

بعد طلاقهما رسمياً.. ما مصير ابنة تامر عاشور؟

بعد طلاقهما رسمياً.. ما مصير ابنة تامر عاشور؟

مصطفى كامل يفوز بمنصب نقيب المهن الموسيقية بالتزكية

مصطفى كامل يفوز بمنصب نقيب المهن الموسيقية بالتزكية

عربي

البرلمان اللبناني يفشل مجدداً في انتخاب رئيس للجمهورية

البرلمان اللبناني يفشل مجدداً في انتخاب رئيس للجمهورية

الكويت: إعادة تكليف الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح برئاسة الوزراء

الكويت: إعادة تكليف الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح برئاسة الوزراء

إصابة جندي سوري بجروح خطيرة جراء عدوان إسرائيلي على دمشق

إصابة جندي سوري بجروح خطيرة جراء عدوان إسرائيلي على دمشق

الكويت تبرم صفقة مع تركيا لشراء طائرات مسيرة

الكويت تبرم صفقة مع تركيا لشراء طائرات مسيرة