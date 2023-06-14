هيئة الأسرى تزور الأسير ولاء الرفاع لتهنئته بمناسبة الإفراج عنه من سجون الاحتلال

رام الله - دنيا الوطنقام وفد من هيئة شؤون الأسرى والمحررين برئاسة حسن قنيطة مدير عام الهيئة في قطاع غزة، وبرفقة نواب الإدارات العامة سعيد السمانة ومعين الميدنة وهيثم المصري رئيس قسم الإعلام الإلكتروني بزيارة لخيمة استقبال الأسير ولاء الرفاعي الذى أطلق سراحه أمس بعد أن أمضى مدة محكوميته كامله .وأبدى قنيطة تقديره لنضال المحرر الرفاع حيث استمع منه لشرح مفصل عن أوضاع الأسرى الصعبة التي يحياها الأسرى في سجن نفحة حيث تم الإفراج عنه من هناك.