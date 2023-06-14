وكالة أنباء الصين (شينخوا) تنفي نشرها أنباء تتعلق بصحة الرئيس عباس

رام الله - دنيا الوطننفت وكالة أنباء الصين (شينخوا)، الأربعاء، نشرها أي معلومات أو أخبار تتعلق بصحة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، والذي يقوم بزيارة إلى جمهورية الصين.وأكد عماد الدريملي، مدير مكتب الوكالة في فلسطين، في تصريح صحفي، وصل "دنيا الوطن"، نسخة منه، أن الوكالة لم تنشر أي خبر له علاقة بصحة الرئيس عباس.وكان الرئيس عباس، وصل الثلاثاء، إلى جمهورية الصين الشعبية، في زيارة دولة رسمية تستمر ثلاثة أيام، تلبية لدعوة من الرئيس الصيني شي جي بينغ.وسيلتقي الرئيس عباس خلال الزيارة مع عدد من كبار المسؤولين الصينيين، وسيتم توقيع عدد من الاتفاقيات بين البلدين.