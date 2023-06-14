شؤون فلسطينية

تفاصيل لقاء اشتية والمبعوث الأوروبي لعملية السلام

تفاصيل لقاء اشتية والمبعوث الأوروبي لعملية السلام
جانب من اللقاء
رام الله - دنيا الوطن
استقبل رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الأربعاء في مكتبه برام الله، المبعوث الأوروبي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط سفين كوبمانس، حيث بحثا سبل إحياء العملية السياسية وحماية حل الدولتين، بحضور ممثل الاتحاد الأوروبي لدى دولة فلسطين سفين كون فون بورغسدورف.

وقال اشتية إن "هناك حاجة ماسة إلى التحرك فورا لحماية حل الدولتين، في الوقت الذي تعمل فيه الحكومة الإسرائيلية على دفع السلطة الوطنية إلى الانهيار وتدمير إمكانية إقامة الدولة الفلسطينية، من خلال تعزيز الاستيطان والاستيلاء على الأراضي، واستمرار الاقتحامات للمدن والقرى والمخيمات، والسيطرة على الحدود والمعابر والموارد الطبيعية".

واطلع رئيس الوزراء من كوبمانس على جهوده في إحياء مبادرة السلام العربية ووضعها على الطاولة، لتكون أساسا للحل الدائم، وتنخرط فيه أطراف دولية مختلفة.

وأشاد رئيس الوزراء بالجهود البناءة التي يقودها مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، من أجل إحياء العملية السياسية، مؤكدا أن الاتحاد الأوروبي وفلسطين يقفان معا من أجل السلام والعدل نحو إنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس وحق العودة للاجئين.

وجدد رئيس الوزراء الطلب من الاتحاد الأوروبي الضغط على إسرائيل لإجراء الانتخابات في القدس، مؤكدا أن الانتخابات في فلسطين أولوية وطنية ومدخل لإنهاء الانقسام، واستراتيجية للحفاظ على النظام السياسي، وإجراؤها في كل المحافظات بما فيها القدس هو قضية سياسية وليست فنية.

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