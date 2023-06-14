شؤون فلسطينية

بحضور الرئيسين عباس وجين بينغ.. توقيع اتفاقيات بين فلسطين والصين

بحضور الرئيسين عباس وجين بينغ.. توقيع اتفاقيات بين فلسطين والصين
جانب من اللقاء
رام الله - دنيا الوطن
بحضور الرئيس محمود عباس،  ونظيره الصيني شي جين بينغ، جرى اليوم الأربعاء، في العاصمة بكين، توقيع اتفاقيات لتعزيز التعاون بين البلدين.

ووقع أعضاء الوفد المرافق للرئيس عباس عدة اتفاقيات مع الجانب الصيني، وهي اتفاقية توأمة بين رام الله ووهان، واستكمال تعبيد طرق في رام الله، واتفاقية لتعليم اللغة الصينية، واتفاق الإعفاء من التأشيرة للجواز الدبلوماسي، واتفاق ارسال وفد فني للمشروعات الاربعة.

وكان الرئيس عباس اجتمع مع شي جين بينغ، وبحثا آخر المستجدات على صعيد القضية الفلسطينية، إضافة للجهود المبذولة سياسيا ودبلوماسيا لحشد الدعم الدولي، لتوجه دولة فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

كما تم بحث إصدار رأي استشاري وفتوى من محكمة العدل الدولية، حول قانونية وشكل وأهلية النظام الذي أقامته إسرائيل، دولة الاحتلال والأبارتهايد، على أرض فلسطين، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا).

وأطلع الرئيس، نظيره الصيني، على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة بحق شعبنا، والإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب، والمتمثلة بتكثيف الاستيطان وعمليات القتل اليومية، واستباحة المقدسات المسيحية والإسلامية في القدس، والتنكر للاتفاقات الموقعة، وقرصنة أموال الضرائب الفلسطينية.

وناقش الرئيسان سبل تعزيز العلاقات الثنائية التاريخية بين البلدين في المجالات كافة لما فيه مصلحة الشعبين الصديقين، وتبادلا الرأي بشأن آخر مستجدات القضية الفلسطينية، والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الرئيس عباس اعتزازه بالعلاقات الثنائية القوية بين البلدين الصديقين، بعد مرور 35 عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما.

وجدد التأكيد على أن دولة فلسطين ستواصل الالتزام بثبات بمبدأ الصين الواحدة، والمشاركة بنشاط في مبادرة الحزام والطريق، ومواصلة تعزيز التعاون مع الصين في المجالات كافة، معربا عن ثقته من استمرار جمهورية الصين بتقديم الدعم السياسي والاقتصادي لتعزيز صمود شعبنا.

وأعرب الرئيس عباس عن شكره وتقديره للدعم السياسي الذي تقدمه الصين لشعبنا الفلسطيني لاستعادة حقوقه الوطنية المشروعة ونيل حريته واستقلاله.

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