شؤون فلسطينية

القدس: الشرطة تباشر بإجراءات البحث والتحري في واقعة وفاة طفل

القدس: الشرطة تباشر بإجراءات البحث والتحري في واقعة وفاة طفل
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
باشرت الشرطة بإجراءات البحث والتحري في واقعة وفاة طفل يبلغ من العمر (15 عاماً)، كان قد تعرض للضرب في شجار وقع قبل أيام، في بلدة العيزرية جنوب شرق مدينة القدس.

وقال الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، إنه "بناءً على إشارة وردت إلى غرفة عمليات شرطة المحافظة اليوم حول وفاة الطفل متأثرا بإصابته نتيجة تعرضه للضرب بأدوات حادة في الشجار، ونُقل على إثر ذلك إلى المستشفى لتلقي العلاج، وأعلن الأطباء اليوم عن وفاته".

وأضاف، أن "النيابة العامة أمرت بتحويل جثة الطفل إلى امعهد الطب العدلي لإجراء الصفة التشريحية، والوقوف على أسباب الوفاة".

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