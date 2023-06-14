الديمقراطية: العدوان على سوريا لن يضعف إرادتها الوطنية

رام الله - دنيا الوطنأدانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في بيان لها اليوم، العدوان الإسرائيلي على سوريا فجر اليوم، وقالت: إنه "لن يضعف الإرادة الوطنية لسوريا، وهي التي تجاوزت كل الألغام والعوائق، وتحدت التدخلات الغربية دفاعاً عن سيادتها الوطنية".وقالت الجبهة الديمقراطية: إن "العدوان الإسرائيلي خطوة مكشوفة تتلاقى مع الأعمال العدوانية اليومية ضد شعبنا، في إطار خطة الضم الشامل التي تعمل حكومة نتنياهو على تنفيذها، وفي سياق قرع طبول الحرب ضد إيران، ما يؤكد أن إسرائيل هي الخطر الحقيقي على أمن المنطقة واستقرارها، وتقدمها، وازدهارها".ودعت الجبهة الديمقراطية، الولايات المتحدة للكف عن توفير الغطاء السياسي للعدوان الإسرائيلي، بذريعة حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، متجاهلة أن إسرائيل هي العدوان، وأن "حق الدفاع عن النفس" هو حق لشعوبنا العربية، التي يتهدد الخطر الإسرائيلي مصالحها، وفي المقدمة الشعب الفلسطيني، والسوريواللبناني الشقيقان.