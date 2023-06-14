مصرع طفل 3 سنوات بحادث دعس في الخليل

رام الله - دنيا الوطنلقي طفل (3 سنوات) اليوم مصرعه، إثر تعرضه لحادث دعس في بلدة بيت عوا غرب الخليل.وأوضح العقيد لؤي ارزيقات الناطق الإعلامي باسم الشرطة بأن الطفل قد تعرض للدعس من قبل مركبة غير قانونية الأمر الذي أدى لإصابته بجروح بالغة الخطورة نقل على إثرها لمستشفى دورا الحكومي وأعلن الأطباء عن وفاته لاحقاً.وأضاف العقيد ارزيقات بأنه قد تم إبلاغ النيابة العامة ومباشرة التحقيق في الحادث من قبل شرطة المرور للوقوف على أسبابه.وناشد العقيد ارزيقات كافة المواطنين بضرورة التخلص من المركبات غير القانونية لما تشكله من خطر حقيقي على حياتهم وحياة أطفالهم.