شؤون فلسطينية

العمادي: بدء صرف المنحة القطرية للأسر المتعففة بالقطاع غداً الخميس

العمادي: بدء صرف المنحة القطرية للأسر المتعففة بالقطاع غداً الخميس
العمادي يعلن بدء صرف المنحة القطرية للأسر المتعففة بعد توقف شهرين
رام الله - دنيا الوطن
أكد السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، أن اللجنة وبالتعاون مع صندوق قطر للتنمية، ستبدأ عملية صرف منحة المساعدات النقدية للأسر المتعففة في قطاع غزة بدءا من يوم غد الخميس.

وأوضح العمادي أن المساعدات النقدية ستقدم لنحو 100 ألف أسرة من الأسر المستورة والمتعففة في محافظات القطاع، بواقع 100 دولار لكل عائلة.

وبيّن أن عملية التوزيع ستتم من خلال الأمم المتحدة وعبر مراكز التوزيع التي حددتها في محافظات قطاع غزة، والبالغ عددها أكثر من 300 مركز ومحل تجاري.

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