إصابة أحد حجاج فلسطين جرّاء حادث سير في السعودية









وأكد أن طواقم وزارة الأوقاف تتابع تطورات حالة الحاج الذي نُقل إلى أحد المستشفيات في منطقة تبوك لحظة بلحظة، كما تتابع أوضاع الحافلة التي تعرضت للحادث مع السلطات السعودية.



وشكر البكري السلطات السعودية على سرعة استجابتها ومتابعتها للحادث وتقديم العلاج للمصاب، متمنيا السلامة لجميع حجاج بيت الله الحرام.













وأوضح البكري، أن الحادث وقع عندما اصطدمت حافلة لحجاج دولة فلسطين بمركبة محلية في منطقة تبوك، ما أدى إلى إصابة أحد الحجاج بجروح في يده، إلى جانب عدد من الحجاج برضوض طفيفة.وأكد أن طواقم وزارة الأوقاف تتابع تطورات حالة الحاج الذي نُقل إلى أحد المستشفيات في منطقة تبوك لحظة بلحظة، كما تتابع أوضاع الحافلة التي تعرضت للحادث مع السلطات السعودية.وشكر البكري السلطات السعودية على سرعة استجابتها ومتابعتها للحادث وتقديم العلاج للمصاب، متمنيا السلامة لجميع حجاج بيت الله الحرام.

رام الله - دنيا الوطنأفاد حاتم البكري، وزير الأوقاف والشؤون الدينية ورئيس بعثات الحج الفلسطينية، اليوم الأربعاء، بإصابة أحد حجاج الضفة الغربية إصابة بليغة جراء حادث سير تعرضت له الحافلة التي كانت تقلهم في منطقة تبوك.ووقال البكري، خلال تصريح مقتضب إن "أحد حجاج الضفة الغربية أصيب إصابة بليغة بيده وإصابة عدد من حجاج الحافلة برضوض جراء حادث سير الحافلة التي تقلهم في منطقة تبوك".