بلدية غزة: بإمكان المصطافين السباحة في الشاطئ دون الخوف من تلوث المياه





وشددت البلدية على أن "هذا النجاح نأمل أن نبني عليه ليكون عنواناً لمدينتنا التي نسعد جدًا بالمحافظة على شاطئها وبحرها من خلال مشاركتنا جميعًا في ذلك".



وأوصت بلدية غزة المواطنين بإتباع إرشادات المنقذين البحريين من أجل أن "نعود إلى بيوتنا ونحن نحمل الذكرى السعيدة ليوم جميل".







رام الله - دنيا الوطنأعلنت بلدية غزة، اليوم الأربعاء، بأن شاطئ المدينة أصبح نظيفاً، بالحد الذي يسمح للمصطافين بالسباحة فيه دون الخوف من تلوث المياه.وقالت في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن شاطئ المدينة أصبح نظيفاً بالحد الذي يسمح للمصطافين بالسباحة فيه دون الخوف من تلوث المياه، وذلك في إنجاز سعت له البلدية منذ سنوات من أجل الحفاظ على شاطئ آمن ونظيف في جميع فصول السنة.وأضافت: أن هذا الفعل هو جهد لعمل متراكم لعدة سنوات ضاعفت فيها البلدية جهودها لاستقرار عمل محطات ضخ ومعالجة الصرف الصحي، مع وضع حلول بديلة في حال انقطاع الكهرباء ومنع تسرب المياه العادمة إلى البحر بأي شكل من الأشكال دون معالجة.