شؤون فلسطينية

عشائر فلسطين تصدر بياناً بشأن إشاعات حول دولة غزة وتسليم الضفة

عشائر فلسطين تصدر بياناً بشأن إشاعات حول دولة غزة وتسليم الضفة
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت عشائر فلسطين، اليوم الأربعاء، بياناً أكدت من خلال أن "كل ما يُنشر من الإشاعات حول إقامة دولة في غزة وتسليم الضفة الغربية للعشائر هي مجرد إشاعات مغرضة ومضللة وكاذبة ومحض هراء، ولا أساس لها من الصحة وتهدف إلى إثارة الفتنة وخلق البلبلة في الشارع الفلسطيني".

‎وحذرت العشائر في بيانها "أبناء شعبها من التعاطي لأي إشاعات يتم نشرها"، كملا أكدت أن "الغرض من وراء هذه الإشاعات التي يتم تداولها من وقت لآخر هو إضعاف قوة السلطة الوطنية الفلسطينية وضرب منظمة التحرير الفلسطينية وتدمير المشروع الوطني الفلسطيني وإنهاء فكرة حل الدولتين".

‎وأضافت: "أن كل ما يصدر من هذه الإشاعات والدعايات الخطيرة تقف وراءها وتغذيها دولة الاحتلال الإسرائيلي كونها أحد الأدوات التي تستخدمها لخدمة سياستها وتمرير مشاريعها وخططها الاستعمارية الاستيطانية"

فيما يلي نص بيان تجمع عشائر فلسطين كما وصل "دنيا الوطن":

بسم الله الرحمن الرحيم 

(  بيان صادر عن تجمع عشائر فلسطين )

رام الله في ١٤/٦/٢٠٢٣


تؤكد عشائر فلسطين بأن كل ما يُنشر من الإشاعات حول إقامة دولة في غزة وتسليم الضفة الغربية للعشائر هي مجرد إشاعات مغرضة ومضللة وكاذبة ومحض هراء، ولا أساس لها من الصحة وتهدف إلى إثارة الفتنة وخلق البلبلة في الشارع الفلسطيني، واستمرارا لمسلسل المحاولات اليائسة  لشق الصف الوطني الداخلي الفلسطيني وتمزيق وحدته الوطنية وتكريس الإنقسام البغيض المدمر لكل مناحي الحياة السياسية والإقتصادية والاجتماعية الفلسطينية.


وتحذر عشائر فلسطين أبناء شعبنا الفلسطيني من التعاطي مع مثل هذه الإشاعات الزائفة، وتؤكد بأن الغرض من وراء هذه الإشاعات التي يتم تداولها من وقت لاخر هو إضعاف قوة السلطة الوطنية الفلسطينية وضرب منظمة التحرير الفلسطينية وتدمير المشروع الوطني الفلسطيني وإنهاء فكرة حل الدولتين.

تنبه العشائر علي أن كل مايصدر من هذه الإشاعات والدعايات الخطيرة تقف وراءها وتغذيها دولة الاحتلال الإسرائيلي كونها أحد الأدوات التي تستخدمها لخدمة   سياستها وتمرير مشاريعها وخططها  الاستعمارية  الاستيطانية.

وبناء عليه تعلن  عشائر فلسطين كافة في الوطن والشتات بأن لا دولة في غزة، ولا دولة بدون غزة وبأن العشائر الفلسطينية كانت ولازالت الحاضنة الوطنية والشعبية للسلطة الوطنية الفلسطينية  والمتمسكة بمنظمة التحرير الفلسطينية وبالمشروع الوطني الفلسطيني والمساندة والداعمة دوما لقيادتنا السياسية الشرعية ممثلة بالسيد الرئيس محمود عباس "أبومازن" وصولا إلى تحقيق الحلم الفلسطيني بزوال الاحتلال ، ونيل الحرية والاستقلال وإقامة دولة فلسطين المستقلة بعاصمتها القدس الشريف. 

عاشت فلسطين حرة عربية.

المجد والخلود لشهدائنا الأبرار.

الحرية لأسرانا البواسل

والشفاء العاجل لجرحانا الأبطال.


منسق شؤون العشائر بالمحافظات الجنوبية .

محمد محمود أبوقايدة.


منسق شؤون العشائر بالمحافظات الشمالية 

إياد عيسى العملة.


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