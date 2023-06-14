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غانتس يهدد بالانسحاب من مفاوضات التشريعات القضائية.. ولبيد: نتنياهو فقد السيطرة

غانتس يهدد بالانسحاب من مفاوضات التشريعات القضائية.. ولبيد: نتنياهو فقد السيطرة
بيني غانتس ويائير لبيد
رام الله - دنيا الوطن
هدد رئيس (معسكر الدولة) في إسرائيل، بيني غانتس، اليوم الأربعاء، بالانسحاب من مفاوضات التشريعات القضائية في منزل الرئيس يتسحاق هرتسوغ.

ونقلت صحيفة (معاريف) عن غانتس خلال اجتماع لحزبه قوله: إن "كل من يقوم بمناورات سياسية في لجنة اختيار القضاة سيضر بإسرائيل وشعبها".

وأضاف: "إذا أحبط الائتلاف الحكومي لجنة اختيار القضاء سننسحب من المفاوضات في منزل الرئيس، ومن يرغب في الحفاظ على الديمقراطية والاستقرار واستمرار الحوار والتوصل إلى اتفاقات عليه أن يتصرف بمسؤولية".

كما قال زعيم المعارضة، يائير لبيد، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو فقد السيطرة وانتهك التزامه تجاه الرئيس ويدفع لإنهاء المحادثات".

ووفق (القناة 12) الإسرائيلية، فإن "نتنياهو لم ينجح حتى الآن بإقناع أعضاء الائتلاف الحكومي بالتنازل عن مندوب للمعارضة في لجنة تعيين القضاة، على الرغم من التفاهمات مع غانتس بهذا الشأن".

ومن المقرر ـن يصوت أعضاء (كنيست) اليوم لاختيار اثنين من أعضاء اللجنة المخولة باختيار القضاة على أن يتم تصويت أعضاء (كنيست) بالطريقة السرية.

وتتوقع المعارضة بأن يتم انتخاب مندوب لها من بين المندوبين الاثنين من بين نواب (كنيست) اللذين سيحظيان بعضوية اللجنة المذكورة، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).

يشار الى أن لجنة اختيار القضاة لم تشهد أي تغييرات لغاية الآن وسيتم تشكيلها بصيغتها المعمول بها لغاية اليوم رغم تطلعات الائتلاف الحكومي إلى تغيير تركيبتها ضمن التغييرات التي يطمح الائتلاف الحكومي إلى ادراجها على جهاز القضاء، وهو ما يثير معارضة شديدة.

وتتألف لجنة اختيار القضاة من تسعة أعضاء هم: وزيران من الحكومة على أن يكون وزير العدل أحدهما وهو رئيس اللجنة، رئيس أو رئيسة المحكمة العليا، قاضيان من محكمة العليا، عضوان من نقابة المحامين ونائبان من (كنيست)، ومن المتبع أن يكون أحدهما من الائتلاف الحكومي، والآخر من المعارضة.

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