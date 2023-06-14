وفاة طفل بعد تعرضه للضرب بأدوات حادة قبل أيام في ضواحي القدس

رام الله - دنيا الوطنباشرت الشرطة إجراءات البحث والتحري بواقعة وفاة طفل (15 عاماً)، كان قد تعرض للضرب في شجار وقع قبل أيام في بلدة العيزرية جنوب شرق مدينة القدس.وذكر العقيد لؤي ارزيقات الناطق الإعلامي باسم الشرطة أنه وبناءً على إشارة وردت لغرفة عمليات شرطة المحافظة اليوم حول وفاة الطفل متأثراً بإصابته نتيجة تعرضه للضرب بأدوات حادة في الشجار، ونقل على إثر ذلك للمشفى لتلقي العلاج وأعلن الأطباء اليوم عن وفاته.وأضاف ، أن النيابة العامة أمرت بتحويل جثة الطفل لمعهد الطب العدلي لإجراء الصفة التشريحية للوقوف على أسباب الوفاة.