شؤون فلسطينية

مستشفى المقاصد بالقدس: لن نستقبل مرضى الخدمات الطبية العسكرية بدءاً من الشهر المقبل

مستشفى المقاصد بالقدس: لن نستقبل مرضى الخدمات الطبية العسكرية بدءاً من الشهر المقبل
مستشفى المقاصد بالقدس تهدد بعدم استقبال مرضى الخدمات الطبية العسكرية بدءاً من الشهر المقبل
خاص دنيا الوطن
حذرت مستشفى المقاصد الخيرية في القدس، اليوم الأربعاء، من أنها ستوقف استقبال المرضى المحولين من الخدمات الطبية العسكرية، بسبب عدم حل المشاكل العالقة بين الطرفين.

وأكدت أنها وجهت خطاباً للخدمات الطبية العسكرية الفلسطينية، مطالبة بحل المشاكل العالقة بينهما.

وقال مدير عام المستشفى د. عدنان فرهود، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": إن "الخدمات الطبية العسكرية لا تأخذ الفواتير والاستكمالات الخاصة بها ولمدة ثلاث سنوات، ونحن في وضع مالي صعب".

وأضاف: طالبنا بعقد اجتماعات مع الخدمات الطبية العسكرية، ولكن دون جدوي، مؤكداً أنه "بداية من الأول من تموز/يوليو المقبل سيتم وقف استقبال المرضى المحولين من قبلهم في حال لم يستجيبوا لمطالبنا وحل المشاكل العالقة".

وأكد فرهود أنه "حتى عدد المرضى الذين يتم تحويلهم من قبل الخدمات الطبية العسكرية لمستشفى المقاصد قليل جداً مقارنة بعدد المرضي الذين يتم تحويلهم للمستشفيات الخاصة، وهذا لا يُعقل".

وقال مدير عام مستشفى المقاصد الخيرية، إنه لا يزال هناك مرضى داخل المستشفى، تم تحويلهم من الخدمات الطبية العسكرية، و"لكن سنتوقف عن استقبال أي مريض بداية من الشهر المقبل، في حال لم يتم حل الملفات العالقة بينهم".

وكانت "دنيا الوطن" علمت من مصدر مطلع، بأن مستشفى المقاصد، أوقفت مواعيد المرضى المُحولين من الخدمات الطبية العسكرية.

وأكد المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه، بأن "العشرات من مرضى السرطان ينتظرون الحصول على مواعيد من أجل العلاج في المستشفى، محذراً من تدهور وضعهم الصحي.

وحاولت "دنيا الوطن" التواصل مع الخدمات الطبية العسكرية، إلا أنها لم تتلق تجاوباً حتى اللحظة.

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