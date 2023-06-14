مستشفى المقاصد بالقدس: لن نستقبل مرضى الخدمات الطبية العسكرية بدءاً من الشهر المقبل

حذرت مستشفى المقاصد الخيرية في القدس، اليوم الأربعاء، من أنها ستوقف استقبال المرضى المحولين من الخدمات الطبية العسكرية، بسبب عدم حل المشاكل العالقة بين الطرفين.

حذرت مستشفى المقاصد الخيرية في القدس، اليوم الأربعاء، من أنها ستوقف استقبال المرضى المحولين من الخدمات الطبية العسكرية، بسبب عدم حل المشاكل العالقة بين الطرفين.

وأكدت أنها وجهت خطاباً للخدمات الطبية العسكرية الفلسطينية، مطالبة بحل المشاكل العالقة بينهما.





وقال مدير عام المستشفى د. عدنان فرهود، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": إن "الخدمات الطبية العسكرية لا تأخذ الفواتير والاستكمالات الخاصة بها ولمدة ثلاث سنوات، ونحن في وضع مالي صعب".





وأضاف: طالبنا بعقد اجتماعات مع الخدمات الطبية العسكرية، ولكن دون جدوي، مؤكداً أنه "بداية من الأول من تموز/يوليو المقبل سيتم وقف استقبال المرضى المحولين من قبلهم في حال لم يستجيبوا لمطالبنا وحل المشاكل العالقة".





وأكد فرهود أنه "حتى عدد المرضى الذين يتم تحويلهم من قبل الخدمات الطبية العسكرية لمستشفى المقاصد قليل جداً مقارنة بعدد المرضي الذين يتم تحويلهم للمستشفيات الخاصة، وهذا لا يُعقل".





وقال مدير عام مستشفى المقاصد الخيرية، إنه لا يزال هناك مرضى داخل المستشفى، تم تحويلهم من الخدمات الطبية العسكرية، و"لكن سنتوقف عن استقبال أي مريض بداية من الشهر المقبل، في حال لم يتم حل الملفات العالقة بينهم".