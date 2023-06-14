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البرلمان اللبناني يفشل مجدداً في انتخاب رئيس للجمهورية

البرلمان اللبناني يفشل مجدداً في انتخاب رئيس للجمهورية
البرلمان اللبناني - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
فشل البرلمان اللبناني مجدداً، وللمرة الثانية عشرة على التوالي في اختيار رئيس جديد للجمهورية، بعد التصويت الذي جرى اليوم الأربعاء، عقب اكتمال النصاب الدستوري، وسط فراغ رئاسي مستمر منذ ثمانية أشهر.

وفي الجلسة التي عقدت بعد قرابة خمسة أشهر من آخر جلسة عقدت لانتخاب رئيس، والتي كانت مكتملة النصاب (128 نائباً)، حصل الوزير السابق جهاد أزعور على 59 صوتاً، الوزير السابق سليمان فرنجية 51، ورقة بيضاء 1، الوزير السابق زياد بارود 6، أوراق ملغاة 1، قائد الجيش جوزيف عون 1، لبنان الجديد 8.

ووصف عدد من النواب الجلسة بأنها غير دستورية، وطالبوا بإعادة التصويت، حيث أنه باحتساب الأصوات يتبين العدد 127، وبالتالي هناك ورقة مفقودة.

وبعد انتهاء عملية فرز الأصوات، فقد نصاب الجلسة وبالتالي لم يتمكن المجلس من عقد جلسة ثانية لانتخاب رئيس.

يشار إلى أن في الدورة الأولى يحتاج أي مرشح إلى 86 صوتاً للفوز بمنصب الرئيس، وفي الجلسة الثانية يحتاج إلى 65 صوتاً أي النصف زائد واحد.

ومنذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون في نهاية تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، فشل البرلمان في انتخاب رئيس في وقت لا يحظى أي فريق بأكثرية تمكنه منفرداً من إيصال مرشحه إلى المنصب.

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