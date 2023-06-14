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شؤون فلسطينية

شاهد: مواطن بغزة يعاني السمنة المفرطة وأمراض عدة يناشد بإصدار تحويلة للعلاج بالخارج

شاهد: مواطن بغزة يعاني السمنة المفرطة وأمراض عدة يناشد بإصدار تحويلة للعلاج بالخارج
المواطن يحيى صالح محمد أبو لبدة
خاص دنيا الوطن
ناشد المواطن يحيى صالح محمد أبو لبدة، من سكان مخيم النصيرات، وسط قطاع غزة، الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء محمد اشتية، ووزيرة الصحة مي الكيلة، والعاملين في لجنة العلاج بالخارج، وكل المسؤولين، بضرورة إصدار تحويلة للعلاج وعمل عملية تحويل مسار في جمهورية مصر العربية.

وقال المواطن أبو لبدة، (36 عاماً) ويحمل رقم هوية (410543474): "أعاني من السمنة المفرطة وزني يتجاوز 270 كيلو، وسبق وأن أجريت عملية تكميم معدة عام 2013 على نفقه الدولة في جمهورية مصر العربية، قبل 10 أعوام، وبعد مدة من الزمن فشلت العملية وأصبح معي مرض الضغط المزمن وأصبت بمرض كوفيد 19 مرتين".

وتابع: "حيث أصبح معي ترهلات كبيرة وتلاصقات بسبب فشل عمليه تكميم المعدة، نتج عنها زيادة الوزن ضعف أول وصعوبة الحركة والمشي، مما أدى إلى التهابات مزمنة من الدرجة الأولى في الركبة والعمود الفقري، والتهاب رئوي حاد دخلت المستشفى علي اُثره أكثر من مرة آخرها في شهر يناير الماضي وأصبحت على جهاز أكسجين دائم وكل هذا بسبب السمنة، وكان قرار الأطباء في المستشفى ضرورة عمل عمليه تحويل مسار".

وأضاف: "من هنا بدأت رحلة المماطلة من لجنة العلاج في الخارج في مدينة غزة، وفي تاريخ 17/4/2023 تم إرسال نموذج "أ" إلى لجنة العلاج بالخارج وتم رفضه بحجة عدم تغطيه وزارة الصحة لأنها عملية تجميلية، والتقرير غير موضح وكافي".

وواصل أبو لبدة: "تم الرجوع إلى مستشفى الأقصى وبتاريخ 21/5/2023، تم كتابه تقرير نموذج "أ" من قسم الجراحة يوضح حالتي بالكامل وشرح المفصل، ويطالبهم بعمل العملية خارج البلاد، بسبب لا يوجد سرير عملية يتحمل وزنه، ولا يوجد جهاز ct يتحمل وزنه وبسبب تضخم عضلة القلب يحدث مضافات بعد الإفاقة من العملية".

وأكمل: "وكان الرد بتاريخ:29/5/2023، الرجاء إحضار تقرير جراحة وتقرير قلب، وتقرير عظام، وتقرير غدد، وتقرير تغدية سريرية "انك سبب نومك في المشفى أكثر من مرة" وبعد كل هذه الغلبة وذهاب للمستشفى أسبوعين ولا أستطيع الحركة والتعب تم الحصول علي التقارير وارسالهم للجنة يوم 5/6/2023 وأتفاجئ بالرد اليوم 12/6/2023، بأن الموضوع لا تغطية وزاره الصحة، لماذا بعد كل هذه البهدلة والغلبة والاذلال ونفس الرد، لمذا كل هذا، وأنا من حقي كمواطن العلاج على نفقة الدولة".

وتابع أبو لبدة: "السمنة مرض وليس عملية تجميلية، تحويل المسار إنقاذ حياة مريض من الموت، السمنة المفرطة ينتج عنها مرض الضغط والتهابات رئوية حادة على الرئتين، والعظام وتضخم عضله القلب، وأعيش حالياً على الأكسجين وكل هذا مثبت في التقارير".

وأكد أنه تم "تقديم شكوي عن طريق وزارة الصحة على الأنترنت ثلاث مرات خلال الشهرين وانتهت باقفال الملف دون رد".

وناشد المواطن أبو لبدة الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء وزيرة الصحة، ولجنة العلاج في الخارج في الضفة الغربية وفي غزة" دكتور عفيفي العطاونة، ومازن الهندي، وكل مسؤول حكومي، السعي لإصدار تحويلة للعلاج وعمل عملية تحويل مسار في جمهورية مصر العربية. 

رقم جوال المواطن يحيى صالح أبو لبدة: 0592109684


 


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