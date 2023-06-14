اجتماعات فلسطينية أردنية إسرائيلية لزيادة التجارة في جسر الملك حسين















رام الله - دنيا الوطنقالت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) اليوم الأربعاء، إنها تقود اجتماعات فلسطينية إسرائيلية أردنية، بهدف زيادة التجارة في جسر الملك حسين.وقالت (USAID) في تغريدة عبر (تويتر)، إنها تقوم بجهد "تاريخي"، حيث تجمع فلسطينيين وأردنيين وإسرائيليين لزيادة التجارة في جسر الملك حسين، الذي يربط الأردن بالضفة الغربية.وأضافت أنها ستتخذ خطوات لتحويل الاقتصادات المحلية، وتحسين الترابط التجاري، وتعزيز الاستقرار والسلام في المنطقة، وفق تعبيرها.