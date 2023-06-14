الكويت: إعادة تكليف الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح برئاسة الوزراء

رام الله - دنيا الوطنقالت وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، إن أمراً أميرياً صدر، مساء الثلاثاء، بإعادة تكليف الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح برئاسة الوزراء، وترشيح أعضاء الحكومة الجديدة.ووقع الأمر الأميري ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح الذي يتولى بعض الاختصاصات الدستورية لأمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.ووفق ما ورد في الأمر الأميري، يتعين على رئيس الوزراء المكلف ترشيح أعضاء الحكومة وعرضهم على ولي العهد لاعتماد التشكيلة الوزارية الجديدة.وقالت وكالة (رويترز) إنه من المقرر أن يشكل رئيس الوزراء حكومته الجديدة، ويصدر مرسوم تعيينهم قبل يوم 20 حزيران/ يونيو الجاري الذي تنعقد فيه الجلسة الافتتاحية للبرلمان الجديد.وتأتي إعادة تكليف الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح برئاسة الوزراء بعد أسبوع من الانتخابات التشريعية التي أسفرت عن تغيير محدود في تركيبة مجلس الأمة الكويتي مقارنة بالمجلس السابق؛ مع فوز غالبية من النواب المعروفين تقليديا بمواقفهم المعارضة للحكومات السابقة.وفي السابع من الشهر الجاري، صدر أمر أميري بقبول استقالة رئيس الوزراء الحالي مع استمراره في تصريف الأعمال، وذلك عقب إعلان نتائج الانتخابات.الجدير ذكره، أن الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح تولى منصب رئيس الوزراء أول مرة في تموز/ يوليو 2022، وتكررت استقالته وإعادة تكليفه أكثر من مرة إثر خلافات مع البرلمان.