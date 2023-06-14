وفد من الغرف التجارية بغزة يلتقي السفير الأردني برام الله

رام الله - دنيا الوطنالتقي وفد من الغرف التجارية بقطاع غزة اليوم، سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى دولة فلسطين عصام البدور بمقر السفارة الأردنية برام الله، بحضور القنصل عبدالله المقابلة.وضم الوفد كلاً من رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة وزراعة محافظة غزة م. عائد أبو رمضان، ونائب رئيس مجلس الإدارة أ. ايمان عواد، وأعضاء مجلس الإدارة الحاج رشاد حمادة، م. سائد أبو العوف، ورئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة وزراعة المحافظة الوسطي السيد محمد التلباني.وأشاد الوفد بالجهود التي تبذلها المملكة الأردنية الهاشمية والمواقف النبيلة والراسخة والداعمة للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني حكومةً وشعباً، شاكرين كافة الجهود التي تبذلها المملكة لاسيما استمرار تسهيل سفر أبناء قطاع غزة عبر الأراضي الأردنية، واستمرار تقديم الخدمات الصحية الميدانية من خلال المستشفى الميداني الأردني والذي تم انشاؤه تلبيةً لحاجة قطاع غزة وتسهيلاً للوصول لخدمات الرعاية الصحية لأبناء قطاع غزة.وقدم الوفد خلال الزيارة التهنئة بزفاف ولي العهد الأمير حسين بن عبدالله، مثمنين الدور الحيوي والهام للأسرة الملكية الهاشمية وللملك عبد الله الثاني، تجاه تعزيز ودعم صمود الشعب الفلسطيني.وطالب الوفد باستمرار الجهود التي تبذلها المملكة الأردنية الهاشمية والعمل على تطوير واستمرار تسهيل حركة تنقل الأفراد والبضائع من قطاع غزة إلى المملكة والدول الأخرى، وتعزيز وتطوير الحركة التجارية بين الأردن وفلسطين.وقدم وفد الغرف التجارية بقطاع غزة دعوة رسمية لسعادة سفير المملكة الأردنية الهاشمية لزيارة قطاع غزة في أقرب فرصة ممكنة.من جهته رحب سفير المملكة الأردنية الهاشمية بوفد الغرف التجارية بقطاع غزة، مؤكداً أن ما تقوم به المملكة الأردنية هو واجب تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق، وتعزيزاً للحمة العربية والشعب الواحد.وأشار البدور إلى أن السفارة ووزارة الداخلية الأردنية لا تألو جهداً في تسهيل حركة الأفراد والتجار ورجال الأعمال من غزة إلى المملكة وأن هذه الحركة تنمو بإضطراد وأن السفارة منفتحة لدراسة أي طلبات أو مقترحات لتسهيل حركة الأفراد والبضائع بين قطاع غزة والمملكة.وتم الاتفاق على إستمرار تبادل الأفكار ووجهات النظر من أجل تطوير حركة الأفراد والبضائع بين فلسطين والأردن وكذلك تطوير الشراكات التجارية والإستثمار بين الطرفين.