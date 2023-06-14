التعليم: اختبار الثانوية العامة في بلدة يعبد سيعقد مع مراعاة ظروف الطلبة



ويشار إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، تواصل لليوم الثاني، حصار بلدة يعبد جنوب غرب جنين وإغلاق جميع المداخل المؤدية إليها، إضافة إلى إغلاق حاجزي برطعة ودوتان العسكريين.



وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال أغلقت كافة الطرق المؤدية إلى بلدة يعبد بالسواتير الترابية وداهمت عددا من المنازل والمحلات التجارية، واستولت على كاميرات مراقبة.





رام الله - دنيا الوطنأكد، الناطق باسم وزارة التربية والتعليم، صادق الخضور، اليوم الأربعاء، بأن امتحان الثانوية العامة سيعقد كما هو مخطط له رغم إغلاق الاحتلال بلدة يعبد. لافتًا إلى أنه سيتم مراعاة ظروف الطلبة الذين لن يتمكنوا من الوصول لقاعة الامتحان.وقال الخضور في تصريح صحفي إنه "سيتم اتخاذ كافة الترتيبات اللازمة لتعزيز المراقبين وتوفير بدلاء مع مراعاة ظروف الطلبة الذين لن يتمكنوا من الوصول لقاعة الامتحان".