الخليل: عملية سطو مسلح على فرع أحد البنوك في ترقوميا

نفذ مسلحون اليوم الأربعاء، عملية سطو مسلح على فرع أحد البنوك في بلد ترقوميا غرب الخليل، وسرقوا مبلغاً من المال قبل الفرار من المكان.



وأفاد الناطق الإعلامي باسم الشرطة، العقيد لؤي ارزيقات، في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن عدداً من الأشخاص مسلحين ومقنعين، قاموا بالسطو على فرع أحد البنوك في بلدة ترقوميا غرب الخليل، وسرقوا مبلغاً مالياً، قبل أن يفروا من المكان.

وتوجهت قوة من المباحث العامة والأدلة الجنائية وشرطة نوبا، وباشرت بإجراءات البحث والتحري.



وأفاد الناطق الإعلامي باسم الشرطة، العقيد لؤي ارزيقات، في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن عدداً من الأشخاص مسلحين ومقنعين، قاموا بالسطو على فرع أحد البنوك في بلدة ترقوميا غرب الخليل، وسرقوا مبلغاً مالياً، قبل أن يفروا من المكان.

رام الله - دنيا الوطن