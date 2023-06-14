البرغوثي يشرح لمبعوث الاتحاد الأوروبي سفين كوبمانز خطورة الوضع في فلسطين



وشرح البرغوثي للمبعوث الأوروبي خطورة النشاط الاستيطاني في الأراضي المحتلة والذي ينسف إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة ويدمر فرص السلام في المنطقة، ويكرس واقع دولة أبرتهايد واحدة قائمة على التمييز العنصري.



كما شرح البرغوثي خطورة نشاطات عصابات المستوطنين الإرهابية و التي أدت إلى تهجير سكان تجمع عين سامية و تهدد بتطهير عرقي لسكان مسافر يطا وغيرها من التجمعات السكانية الفلسطينية.



ودعا البرغوثي الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ إجراءات عقابية فعلية ضد المستعمرات الاستيطانية.



من جهته أكد د. سفين كوبمانز تمسك الاتحاد الأوروبي بتحقيق السلام في المنطقة وتلبية حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، وشرح طبيعة الجهود التي يقوم بها من خلال لقاءاته وجولاته في المنطقة.



رام الله - دنيا الوطنالتقى د. مصطفى البرغوثي، الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية في رام الله المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي لعملية السلام د. سفين كوبمانز والوفد المرافق له.