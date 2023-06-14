الوزير غنيم يبحث احتياجات مجلس قروي دار صلاح

رام الله - دنيا الوطنالتقى رئيس سلطة المياه م. مازن غنيم في مكتبه اليوم رئيس وأعضاء مجلس قروي دار صلاح وبحث معهم جملة من احتياجات المنطقة.وتركز اللقاء على مناقشة احتياجات المنطقة في مجال تأهيل وتطوير شبكة المياه الداخلية لتحسين الوضع المائي، و مشروع شبكة صرف صحي للحد من مشكلة المياه العادمة.وفي هذا الجانب أوضح الوزير غنيم ان سلطة المياه تسعى لتحسين البنية الخدماتية وتنفيذ مشاريع تساهم في تحسين الوضع المائي في مختلف المناطق وفق خطة شاملة لا سيما في مشاريع الصرف الصحي، موضحاً أنه سيتم دراسة الحلول اللازمة وادراجها بعد دراسة الجوانب الفنية من قبل المختصين ووضع التوصيات اللازمة.