لليوم الثاني.. الاحتلال يفرض حصاراً على بلدة يعبد جنوب غرب جنين

رام الله - دنيا الوطنواصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، حصار بلدة يعبد جنوب غرب جنين لليوم الثاني، وأغلقت جميع المداخل المؤدية إليها، إضافة إلى إغلاق حاجزي برطعة ودوتان العسكريين.وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال أغلقت كافة الطرق المؤدية إلى بلدة يعبد بالسواتير الترابية وداهمت عددا من المنازل والمحلات التجارية، واستولت على كاميرات مراقبة.وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين مؤمن محمود عبادي وأحمد ناصر عبادي بعد أن داهمت منزليهما في حي "الملول"، وأفرجت عنهما في وقت لاحق. وفق وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)وشهدت عدة أحياء من بلدة يعبد مواجهات بين الشبان وجنود الاحتلال الليلة الماضية، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.وفي السياق ذاته، انتشر مستوطنون صباح اليوم، في سهل بلدة يعبد وطاردوا المزارعين ومنعوهم من العمل في أراضيهم، فيما منع العمال من الوصول لأماكن عملهم داخل أراضي عام 48، عبر حاجز برطعة العسكري.