كنيست الاحتلال تصوّت اليوم على اختيار ممثلي لجنة تعيين القضاة





رام الله - دنيا الوطنأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن (كنيست) الاحتلال تستعد، اليوم الأربعاء، للتصويت على اختيار ممثلي تعيين القضاة.ووفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان) فإنه "من المقرر أن يصوت أعضاء كنيست اليوم لاختيار اثنين من أعضاء اللجنة المخولة باختيار القضاة على ان يتم تصويت أعضاء (كنيست) بالطريقة السرية".وتتوقع المعارضة الإسرائيلية، بأن يتم انتخاب مندوب لها من بين المندوبين الاثنين من بين نواب (كنيست) اللذين سيحظيان بعضوية اللجنة المذكورة.ويشار الى أن لجنة اختيار القضاة لم تشهد أي تغييرات لغاية الآن وسيتم تشكيلها بصيغتها المعمول بها لغاية اليوم رغم تطلعات الائتلاف الحكومي الى تغيير تركيبتها ضمن التغييرات التي يطمح الائتلاف الحكومي الى ادراجها على جهاز القضاء في البلاد وهو ما يثير معارضة شديدة.وبحسب (مكان)، فإن لجنة اختيار القضاة تتألف من تسعة أعضاء هم: وزيران من الحكومة على أن يكون وزير العدل أحدهما وهو رئيس اللجنة، رئيس أو رئيسة المحكمة العليا، قاضيان من محكمة العليا، عضوان من نقابة المحامين ونائبان من كنيست، ومن المتبع أن يكون أحدهما من الائتلاف الحكومي والآخر من المعارضة.ويشار إلى أن رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، يؤيد اختيار نائب من المعارضة في عضوية اللجنة، بينما هناك عدد من نواب الائتلاف ينظرون بعدم الرضا عن انتخاب نائب من المعارضة، ويخشى نتنياهو أن يفضي التصويت السري عن سقوط مرشح المعارضة وانتخاب نائبين من الائتلاف الحكومي لعضوية اللجنة، وهو ما قد يثير المعارضة ويدفعها الى الانسحاب من المحادثات التي تجري برعاية الرئيس الإسرائيلي بين الائتلاف والمعارضة بشأن التغييرات التي يطمح الى تنفيذها الائتلاف الحكومي.