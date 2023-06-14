اليابان: مقتل عسكرييْن في حادثة إطلاق نار بميدان رماية تابع للجيش

رام الله - دنيا الوطنفي حادثة إطلاق نار غير اعتيادية، شهد ميدان رماية تابع للجيش الياباني، مقتل عسكريين يابانيين وإصابة ثلاثة أحدهم حالته خطيرة، فيما تم إلقاء القبض على القاتل.ونقلت وكالة (فرانس برس) عن الشرطة قولها: إنّ مطلق النار عسكري شاب يبلغ من العمر (18 عاماً) وقد تمّ توقيفه.وسبق أن أفاد تقرير لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن.إتش.كيه)، بأن عددا من أفراد قوات الدفاع الذاتي ربما لقوا حتفهم، وفق ما نقل موقع (سكاي نيوز) عربية.ونقلت الهيئة عن مصادر لم تسمها أن شخصا أطلق النار من مسدس وأصيب ثلاثة على الأقل، فيما ذكرت أن مستوى إصاباتهم غير معروف، مضيفة أنه لا توجد تقارير عن إصابات في صفوف المدنيين.وقالت وكالة جيجي للأنباء وشبكة (إن.إتش.كيه)، التلفزيونية العامة إنّ إطلاق النار أوقع ثلاثة جرحى وتم إثره توقيف عسكري شاب، في معلومات تعذر على متحدثة باسم الجيش الياباني في طوكيو تأكيدها في الحال.