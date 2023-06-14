دولي

ترامب: محاكمتي سوء استغلال شرير للسلطة وفي حال انتخابي سألاحق بايدن قضائياً

ترامب: محاكمتي سوء استغلال شرير للسلطة وفي حال انتخابي سألاحق بايدن قضائياً
دونالد ترامب
رام الله - دنيا الوطن
قال الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، الأربعاء، إن التّهم الجنائية التي وجّهتها إليه رسمياً محكمة فدرالية في ميامي بقضية إخفائه وثائق رسمية سرّية "سوء استغلال شريراً وشنيعاً للسلطة".

واتّهم ترامب الجمهوري الطامح للعودة إلى البيت الأبيض في انتخابات العام المقبل خلفه الديموقراطي الرئيس جو بايدن، في خطاب ألقاه أمام حشد من أنصاره في ناديه للغولف في نيوجيرسي، بأنّه "فاسد" ويسعى للإطاحة "بخصمه السياسي الأبرز"، معتبراً محاكمته "تدخّلاً في الانتخابات".

وأكد أنه في حال انتخابه رئيساً سيعين "مدعياً عاماً حقيقياً" لملاحقة بايدن، وسيمحو ما وصفها بالدولة العميقة التي تريد سلب حريته، معتبراً أنه "لم تعد لدينا ديمقراطية حيث يتم اعتقال خصم سياسي وبلادنا في حالة انحدار خطير".

وألقى ترامب خطابه فور وصوله من ميامي حيث مثُل أمام محكمة فدرالية وجّهت إليه رسمياً 37 تهمة جنائية، دفع ببراءته منها كلّها، وأصبح تالياً أول رئيس سابق في تاريخ الولايات المتّحدة يلاحق أمام محكمة فدرالية، بحسب (سكاي نيوز) عربية.

وهو متّهم أيضاً بكشف أسرار أميركية حساسة لأشخاص لا يحملون تصاريح أمنية، في قضية أكثر خطورة من القضايا الأخرى التي واجهها ويمكن أن تصل عقوبتها إلى عقود من السجن.

وتتضمّن لائحة الاتّهام المكوّنة من 49 صفحة، صوراً تظهر الصناديق التي كان من المفترض أن تكون في الأرشيف الوطني مكدّسة في قاعات رقص وغرف نوم وحمّام في منتجع مارالاغو، مقرّ سكن ترامب في بالم بيتش.

وخلال الجلسة تبلّغ ترامب من قاض فدرالي التّهم الموجّهة إليه.

لكن على الرّغم من خطورة التّهم الـ37 الموجّهة إليه، لم يتخلّ ترامب عن نبرة التحدّي التي تسلّح بها منذ بدأت التحقيقات في هذه القضية، مؤكّداً أمام جمع من أنصاره إثر مغادرته المحكمة أنّ كل شيء "على ما يرام".

وشدّد ترامب في خطابه على أنّ محاكمته تمثّل "تدخّلاً في الانتخابات".

وأضاف: "لقد شهدنا اليوم "أسوأ استغلال شرير وشنيع للسلطة في تاريخ بلادنا. أمر محزن للغاية".

وترامب الذي سيبلغ السابعة والسبعين الأربعاء متّهم بالاحتفاظ بأسرار حكومية أخذها معه بشكل غير قانوني إلى منزله في فلوريدا لدى انتهاء ولايته في 2021، وبرفضٍ إعادتها حين طلب منه رسمياً ذلك، والتآمر لعرقلة عمل المحقّقين الذين كانوا يسعون لاستعادتها.

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