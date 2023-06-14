دولي

نيجيريا: مصرع أكثر من 100 شخص جراء غرق قارب في نهر

نيجيريا: مصرع أكثر من 100 شخص جراء غرق قارب في نهر
حوادث القوارب النهرية شائعة في نيجيريا
رام الله - دنيا الوطن
قالت السلطات النيجيرية، الثلاثاء، إن أكثر من 100 شخص لقوا مصرعهم جراء غرق قارب في نهر كان ينقل عائلات عائدة من حفل زفاف.

وأشارت شرطة ولاية كوارا حيث وقع الحادث، إلى إن القارب كان ينقل الركاب من ولاية النيجر المجاورة، دون إعطاء تفاصيل عن سبب غرقه.

فيما، قال المتحدث باسم شرطة ولاية كوارا، أوكاسانمي أجايي: "حتى الآن هناك 103 وفيات في حادث القارب بينما تم انقاذ 100 شخص آخرين".

وأضاف: "لا تزال عمليات البحث والإنقاذ جارية ما يعني أنه من المرجح أن ترتفع حصيلة القتلى"، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).

وأوضح مكتب حاكم ولاية كوارا، إن "الضحايا كانوا عائدين من حفل زفاف في ولاية النيجر إلى منطقة باتيغي في كوارا".

الجدير ذكره، أن حوادث القوارب شائعة في نيجيريا، وعادة ما تكون ناجمة عن الحمولات الزائدة أو سوء الصيانة أو تجاهل قواعد السلامة أو الفيضانات خلال موسم الأمطار.

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