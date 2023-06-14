الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات في الضفة

رام الله - دنيا الوطنشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، حملة اعتقالات ومداهمات في محافظات مختلفة من الضفة الغربية.وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشقيقين الشابين ضياء ومحمد حرب تركمان، بعد اقتحام مدينة جنين ومداهمة منزل ذويهما في حي خروبة .وأفادت المصادر ذاتها، بأن قوات الاحتلال داهمت منازل تعود للمواطنين، سيف أبو عامرية، ومحمد داود الخطيب، وخضر ذويب، وجهاد الوحش، ومصعب وخالد ذويب، وحاتم أبو عامرية، وفتشتها وعبثت بمحتوياتها، وانسحبت دون ان تعتقل أحدا.