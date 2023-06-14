شؤون فلسطينية

طقس فلسطين: الحرارة أدنى من معدلها العام بقليل

طقس فلسطين: الحرارة أدنى من معدلها العام بقليل
رام الله - دنيا الوطن
توقعت الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الأربعاء، غائماً جزئياً الى صاف ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة بحيث تبقى أدنى من معدلها العام بقليل، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف الى متوسط  ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو غائما جزئياً وباردا نسبياً خاصة في المناطق الجبلية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج .

وغدا الخميس، يكون الجو غائمًا جزئيًا الى صاف ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح  غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

والجمعة، يكون الجو صافيا بوجه عام و يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام درجتين مئويتين، والرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والسبت المقبل، يكون الجو حاراً الى شديد الحرارة وجافاً و يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 6 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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