إصابة جندي سوري بجروح خطيرة جراء عدوان إسرائيلي على دمشق



وأضاف المصدر العسكري السوري، أن القصف أدى إلى "إصابة جندي بجروح خطيرة ووقوع خسائر مادية"، مؤكداً أن "وسائط الدفاع الجوي تصدّت لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها".





رام الله - دنيا الوطنأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) بإصابة جندي سوري بجروح خطيرة، فجر الأربعاء، جراء قصف إسرائيلي استهدف نقاطاً قرب دمشق.ونقلت (سانا) عن مصدر عسكري قوله، إنه "حوالي الساعة 01:05 من فجر اليوم نفّذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً بعض النقاط جنوب غرب دمشق".