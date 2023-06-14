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إصابة جندي سوري بجروح خطيرة جراء عدوان إسرائيلي على دمشق

إصابة جندي سوري بجروح خطيرة جراء عدوان إسرائيلي على دمشق
قصف إسرائيلي على سوريا - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) بإصابة جندي سوري بجروح خطيرة، فجر الأربعاء، جراء قصف إسرائيلي استهدف نقاطاً قرب دمشق.

ونقلت (سانا) عن مصدر عسكري قوله، إنه "حوالي الساعة 01:05 من فجر اليوم نفّذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً بعض النقاط جنوب غرب دمشق".

وأضاف المصدر العسكري السوري، أن القصف أدى إلى "إصابة جندي بجروح خطيرة ووقوع خسائر مادية"، مؤكداً أن "وسائط الدفاع الجوي تصدّت لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها".

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