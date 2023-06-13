شؤون فلسطينية

دون توجيه لوائح اتهام.. الاحتلال يغلق ملف التحقيق باستشهاد المسن عمر أسعد

دون توجيه لوائح اتهام.. الاحتلال يغلق ملف التحقيق باستشهاد المسن عمر أسعد
المسن الشهيد عمر أسعد
رام الله - دنيا الوطن
قرّرت نيابة الاحتلال العسكرية، إغلاق ملف التحقيق مع الجنود الإسرائيليين الضالعين في جريمة التنكيل التي تعرض لها الفلسطيني المسن عمر عبد المجيد أسعد، والتي أسفرت عن استشهاده، العام الماضي؛ وذلك من دون توجيه لوائح اتهام، بحق أيّ منهم.

واستشهد أسعد (80 عاما) من قرية جلجليا شمال رام الله، والذي يحمل الجنسية الأميركية، في 12 كانون الثاني/يناير 2022، إثر احتجازه وتكبيله وتعصيب عينيه والاعتداء عليه من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال عودته في ساعة متأخرة من زيارة لأقاربه في القرية.

وأفادت صحيفة (يديعوت أحرونوت)، بأن نيابة الاحتلال العسكرية قررت في الأيام الأخيرة، الاكتفاء بخطوات تأديبية ضد أربعة ضباط كانوا يخدمون في كانون الثاني/ يناير عام 2022 في كتيبة "هناحال هحَريدي" في جيش الاحتلال الإسرائيلي، المعروفة أيضا بتسمية "نيتساح يهودا".

وذكر التقرير أنه في نهاية "تحقيق عملياتيّ" بشأن استشهاد أسعد، تم "توبيخ" قائد الكتيبة، وعزل ضابطين من منصبيهما. وأغلقت نيابة الاحتلال العسكرية الملف، بعد "عدة محاولات فاشلة للحصول على تقرير تشريح" جثمان الشهيد أسعد، من السلطة الفلسطينية، وفق ادعائها. كما زعمت مصادر في جيش الاحتلال، أن أفراد أسرة الشهيد أسعد، رفضوا "التعاون بشأن التحقيق".

وكشف تقرير تشريح جثمان الشهيد أسعد، الذي أجراه ثلاثة أطباء فلسطينيون، إلى أن سبب الوفاة هو توقف مفاجئ لعضلة القلب بسبب التوتر النفسي جراء عنف خارجي تعرض له، وأظهر وجود كدمات على رأسه، واحمرارا على معصميه من التقييد، ونزيفا في جفنيه نتيجة تعصيب عينيه بإحكام.

وفي تشرين الأول/أكتوبر الماضي، حاول الاحتلال الضغط على عائلة الشهيد، بعرض تعويضات مالية مقابل إسقاط حقها في قضيته المرفوعة أمام المحاكم الإسرائيلية والأميركية، إلا أن العائلة رفضت ذلك وأوعزت لمحاميها بالاستمرار في الإجراءات القانونية حتى يأخذ القانون مجراه وتتحقق العدالة لروح أخيه المسن الذي قتل وهو مكبل اليدين ومعصوب العينين.

أخبار ذات صلة

دون توجيه لوائح اتهام.. الاحتلال يغلق ملف التحقيق باستشهاد المسن عمر أسعد

دون توجيه لوائح اتهام.. الاحتلال يغلق ملف التحقيق باستشهاد المسن عمر أسعد

عرين الأسود لـ مقاتليها&quot;: تجهزوا لمعركة قريبة يُعد لها الاحتلال شمال الضفة

عرين الأسود لـ مقاتليها": تجهزوا لمعركة قريبة يُعد لها الاحتلال شمال الضفة

شاهد: قوة خاصة إسرائيلية تعتقل شاباً جنوب بيت لحم

شاهد: قوة خاصة إسرائيلية تعتقل شاباً جنوب بيت لحم

وصفها بـ &quot;التاريخية&quot;.. سعد يوقع اتفاقية حول برنامج عمل لحماية حقوق العمال المهاجرين

وصفها بـ "التاريخية".. سعد يوقع اتفاقية حول برنامج عمل لحماية حقوق العمال المهاجرين

جنين: الاحتلال يغلق طرقاً بالسواتر الترابية ويداهم منازل ويعتقل شابين في يعبد

جنين: الاحتلال يغلق طرقاً بالسواتر الترابية ويداهم منازل ويعتقل شابين في يعبد

حماس تُعلق على عملية إطلاق النار قرب جنين

حماس تُعلق على عملية إطلاق النار قرب جنين

المركز الفلسطيني يُدلي بشهادته أمام لجنة الأمم المتحدة الخاصة بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية

المركز الفلسطيني يُدلي بشهادته أمام لجنة الأمم المتحدة الخاصة بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية

تشييع جثمان الشهيد حشاش في مخيم بلاطة

تشييع جثمان الشهيد حشاش في مخيم بلاطة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

جنين: الاحتلال يغلق طرقاً بالسواتر الترابية ويداهم منازل ويعتقل شابين في يعبد

جنين: الاحتلال يغلق طرقاً بالسواتر الترابية ويداهم منازل ويعتقل شابين في يعبد

المركز الفلسطيني يُدلي بشهادته أمام لجنة الأمم المتحدة الخاصة بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية

المركز الفلسطيني يُدلي بشهادته أمام لجنة الأمم المتحدة الخاصة بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية

الرجوب يطلع ممثل الاتحاد الأوروبي لعملية السلام على آخر المستجدات السياسية

الرجوب يطلع ممثل الاتحاد الأوروبي لعملية السلام على آخر المستجدات السياسية

يديعوت أحرونوت: إسرائيل ستروج لآلاف الوحدات الاستيطانية بالضفة رغم المعارضة الأميركية

يديعوت أحرونوت: إسرائيل ستروج لآلاف الوحدات الاستيطانية بالضفة رغم المعارضة الأميركية

الجهاد الإسلامي: استهداف الجنود قرب الريحان رد مباشر على جرائم الاحتلال

الجهاد الإسلامي: استهداف الجنود قرب الريحان رد مباشر على جرائم الاحتلال

حماس تنعى الشهيد حشاش وتؤكد استمرار المقاومة

حماس تنعى الشهيد حشاش وتؤكد استمرار المقاومة

إطلاق المنصة الأوروبية الفلسطينية للاستثمار في القطاع الزراعي

إطلاق المنصة الأوروبية الفلسطينية للاستثمار في القطاع الزراعي

أبو مويس يطّلع على أوضاع جامعة الأقصى

أبو مويس يطّلع على أوضاع جامعة الأقصى

منوعات

محمد رمضان يعلن وجود جزء ثاني من جعفر العمدة

محمد رمضان يعلن وجود جزء ثاني من جعفر العمدة

مايا دياب تتصدر الترند بتصريحات جريئة لها

مايا دياب تتصدر الترند بتصريحات جريئة لها

سميرة سعيد: قطار الحياة فرمنا كلنا

سميرة سعيد: قطار الحياة فرمنا كلنا

لن تصدق.. نانسي عجرم تتألق بفستان بسعر خيالي

لن تصدق.. نانسي عجرم تتألق بفستان بسعر خيالي

مروة عبد المنعم تشكو قلة الأعمال المعروضة عليها بعد أزمتها الأخيرة

مروة عبد المنعم تشكو قلة الأعمال المعروضة عليها بعد أزمتها الأخيرة

بالصور.. آيتن عامر تخطف الأنظار بإطلالة مثيرة وقوام جذاب

بالصور.. آيتن عامر تخطف الأنظار بإطلالة مثيرة وقوام جذاب

بالفيديو.. حمو بيكا يعلن حمل زوجته الأول

بالفيديو.. حمو بيكا يعلن حمل زوجته الأول

تامر حسني يكشف موعد طرح فيلمه الجديد

تامر حسني يكشف موعد طرح فيلمه الجديد

شاهد.. الظهور الأول لميرنا نور الدين بعد زواجها

شاهد.. الظهور الأول لميرنا نور الدين بعد زواجها

أنغام تتصدّر الترند بتعليقها على فوز الأهلي .. ماذا قالت؟

أنغام تتصدّر الترند بتعليقها على فوز الأهلي .. ماذا قالت؟

عربي

الكويت تبرم صفقة مع تركيا لشراء طائرات مسيرة

الكويت تبرم صفقة مع تركيا لشراء طائرات مسيرة

السعودية تترأس مؤتمراً دولياً لدعم الاستجابة الإنسانية في السودان

السعودية تترأس مؤتمراً دولياً لدعم الاستجابة الإنسانية في السودان

الجيش الأردني يُعلن إسقاط مسيّرة محملة بمواد مخدرة قادمة من سوريا

الجيش الأردني يُعلن إسقاط مسيّرة محملة بمواد مخدرة قادمة من سوريا

تفاصيل اجتماع وزير الخارجية المصري ووينسلاند بشأن الوضع الفلسطيني

تفاصيل اجتماع وزير الخارجية المصري ووينسلاند بشأن الوضع الفلسطيني